"У нас більше козирів, ніж у ісландців": тренер Грозний дав прогноз "Телегрвфу" на матч Україна — Ісландія

В’ячеслав Грозний вважає, що збірна України обіграє суперника.

Колишній український футболіст та тренер низки команд В’ячеслав Грозний дав ексклюзивний коментар "Телеграфу", в якому поділився своїми очікуваннями від матчу команди України зі збірною Ісландії. На думку фахівця, українці виграють вирішальний матч відбіркового турніру Євро-2024.

Відомий тренер упевнений: "З Ісландією буде дуже важкий матч. Такий же важкий, як і з Боснією". Але при цьому зазначає: "Як і всі українці, впевнений, ми пройдемо на Євро".

Коментуючи твердження про те, що в минулому матчі з командою Боснії та Герцеговини Ребров "вгадав із замінами", фахівець зазначає: "Він не ворожив. Тренери не ворожки і не оракули. Ми аналізуємо гру. Ми дивимося і одночасно відповідаємо на запитання: що йде не так, що треба змінити, він випустив Яремчука тільки тоді, коли переконався, що боснійці втомилися настільки, що свіжість і швидкість Яремчука дасть перевагу, наприклад, на 60-й хвилині суперник був ще досить свіжим.

Також тренер зазначив, що він є прихильником прагматичного, а не яскравого футболу. "Що з того, що грали б ми красиво-п’ять забили, шість пропустили. Потрібно грати гармонійно, збалансовано, з урахуванням усіх наших козирів, і з огляду на відсутність когось із важливих гравців".

Говорячи про майбутній матч з ісландцями Грозний зазначає: "Якби у когось у світі був готовий рецепт, він би не програвав жодної гри. Є плани на гру. Можу сказати, що збірні Боснії та Ісландії абсолютно різні команди.

Головною зіркою цієї команди назвав би тренера. Норвезький спеціаліст 70-річний Оге Харейде, з величезним стажем, 6 років тренував "Мольде", п’ять років збірну Норвегії, чотири – збірну Данії, і лише у квітні минулого року його запросили до команди Ісландії. Він є системним фахівцем, скрізь працює довго, а тому його взяли із прицілом на перспективу. Щоб тренер відтворив ту зіркову команду Ісландії, яка грала на Євро-2016 та ЧС-2018.

Звичайно, з того покоління майже нікого не залишилося, формально п’ять осіб. Але зараз у команді задають тон зовсім інші, молоді, гравці. Головною зіркою є гравець "Дженоа" Альберт Гудмюндссон, який на олівці селекціонери різних клубів, включаючи "Інтер". Його, звичайно, дуже добре знає наш Руслан Малиновський. Він дуже технічний, координований, дуже небезпечний, може один на один обіграти, пробити з-під захисника, що створить певні труднощі воротареві. Він небезпечний не лише тому, що три голи зараз забив збірній Ізраїлю, справа не в цьому. Він стабільно грає у "Дженоа", провів 67 ігор у команді однієї з провідних ліг світу – італійської Серії А, забив 27 голів та зробив 9 передач. Так, про всяк випадок. Ну і забив 9 голів у 36 матчах, що теж дуже солідний показник.

Дуже серйозно виглядає і 20-річний Хаукон Харальдсон з "Лілля". Має чудовий пас, він уже 10 ігор провів за збірну, досить сильно веде гру. Нарешті, Сігурдссон із "Блєкберн Роверс" — дуже сильний гравець".

Фахівець наголошує: "Ісландці на досить високій швидкості намагаються проводити всі свої атакуючі дії. Але рівня майстерності далеко не завжди вистачає. У них дуже багато шлюбу, але коли виходять атаки, виходить дуже багато гостроти на полі. Потрібно розуміти, що у нашої команди не повинно бути багато вільних зон, менше фолити, намагатися не залишати суперників віч-на-віч із захисниками, лише перевага "на другому поверсі", у грі головою. Ну і контроль м’яча, звичайно, повинен бути за нами. Звичайно, гравців рівня Мудрика, Луніна, Циганкова, Довбика у них немає, при всій повазі до суперника, необхідно максимально правильно реалізувати свій потенціал, у нас більше козирів, ніж у ісландців. на поле".

Нагадаємо, фінальний матч плей-офф відбіркового турніру Україна — Ісландія пройде 26 березня у Вроцлаві (Польща). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри.