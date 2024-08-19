Харківських підприємців звільнили від сплати податків: Терехов розповів, кого це стосується

Це, напевно, єдине місто в Україні, яке пішло на такий крок заради підтримки підприємницької сфери

У понеділок, 19 серпня, стало відомо, що харківських підприємців звільнили від сплати податків для ФОП четвертої групи. А також нерухомість і землю до кінця року.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Маємо хорошу новину для харківського бізнесу! Рішенням сьогоднішньої сесії ми пролонгували звільнення усіх наших підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП четвертої групи до кінця 2024 року", — заявив він.

За словами Терехова, Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат надходжень до міського бюджету. Адже завдяки цьому власники бізнесу матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи.

Раніше ми розповідали, що міністр фінансів пояснив, чому в Україні знову зростуть податки. А також про те, що підвищення податків торкнеться і ювелірного бізнесу — йдеться про 30% військового збору на прикраси. "Телеграф" писав, що в Україні запроваджується додатковий податок на нерухомість.