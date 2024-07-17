Сотні тисяч на соцмережі: Харківська ОВА здивувала новим тендером

Знову піар під час війни, чи боротьба з російською дезінформацією?

У вівторок, 16 липня, Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) оголосила тендер на 400 тисяч гривень. Цю суму хочуть витратити на поширення інформації в соцмережах.

В описі йдеться, що повідомлення будуть публікувати у Facebook, Instagram та Telegram. Цей тендер з’явився на сайті державних закупівель Prozorro.

В описі тендеру йдеться, що ці гроші виділяються на "розповсюдження суспільно важливої інформації з актуальних питань життя регіону, роз'яснення державної та регіональної політики України, протидії російській пропаганді та дезінформації". Там зазначається, що повідомлення будуть поширюватись в соцмережах з офіційних сторінок Харківської ОВА та її очільника.

Очікувана вартість послуги складає 400 тисяч гривень. Початок аукціону ― 25 липня. За день до цього припиниться подача заявок.

Послуга потрібна для боротьби з російською дезінформацією, йдеться в описі тендеру

Нагадаємо, що минулого літа Харківська ОВА виділила на рекламу у ЗМІ 2 мільйони гривень. Це рішення обурило українців. Деякі публічні люди, зокрема політик Борислав Береза, говорили про недоцільність піару під час війни.

"Телеграф" раніше писав, що у Кривому Розі на покіс трави виділили мільйони гривень. У кожному районі на благоустрій запросили різні суми.