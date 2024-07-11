У Харкові збираються виділити пів мільярда гривень на прибирання доріг

Контракт укладається до кінця 2025 року

У Харківській міськраді оприлюднили тендер на прибирання доріг та вулиць. На це усі планують виділити понад 550 мільйонів гривень.

Відповідний тендер був розміщений на сайті державних закупівель Prozorro. Аукціон має відбутися 12 липня, а компанія переможець прибиратиме вулиці аж до кінця 2025 року.

Згідно з документацією, всього у списку 57 послуг, які включають як ручне прибирання, так і прибирання з використанням прибиральної техніки. Також до переліку послуг входить прибирання підземних переходів та очищення вулиць від снігу та льоду.

Місцеві чиновники пояснили Харківському антикорупційному центру, що через непередбачувану ситуацію у місті закупівлю вирішили провести одразу на два роки. Вони зазначили, що через постійні обстріли з’являються непередбачувані обсяги робіт, а через повітряні тривоги вони можуть бути зупинені або сповільнені.

"Під час війни часто виникають ситуації, що вимагають негайного реагування, а саме: гасіння пожеж, ремонт пошкоджених комунікацій та інші аварійні роботи. Через ці фактори планування утримання доріг під час воєнного стану має бути гнучким та адаптивним, з урахуванням можливих змін та невизначеностей ", — пояснили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради.

Зазначається, що Департамент уже платив за збирання доріг:

у лютому 2022 — 122 мільйони гривень;

у грудні 2022 — 287 млн;

у серпні 2023 — 99,9 млн;

у грудні 2023 — 4,2 млн;

у січні 2024 — 208,9 млн;

у березні 2024 — 81 млн.

Раніше "Телеграф" розповідав про дорожній тендер на Буковині на шалену суму. Для найменшої області в Україні запропонували витратити на утримання та ремонт доріг понад пів мільярда гривень.