Семьи погибшего работника танкового завода в Харькове отказали в выплатах: миллион получают не все

Несмотря на действие специального законодательства об единовременных денежных выплатах за вред жизни и здоровью работников объектов критической инфраструктуры, некоторые семьи погибших сталкиваются с отказами Пенсионного фонда. Так, супруга и дети слесаря Государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова", погибшего во время российского обстрела, не смогли получить полагающийся им миллион гривен. Причиной отказа Пенсионного фонда стало отсутствие предприятия в Реестре объектов критической инфраструктуры.

"Представьте: предприятие работает на укрепление обороноспособности, но если оно не прошло "регистрацию", то норма о повышенных выплатах в связи с обстрелами на его персонал не распространяется", — комментирует ситуацию юрист Виталий Дудин для Соцпортала.

По данным издания, 17 апреля этого года жена погибшего работника подала заявление в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, но в конце июля ей отказали в выплате. Решение было обосновано тем, что, согласно информации Госспецсвязи, на момент гибели работника, 29 декабря 2023 в 07:10, предприятие не было зарегистрировано в Реестре объектов критической инфраструктуры.

Не единичный случай

Согласно Закону Украины № 2980 "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью", в случае гибели работника объекта критической инфраструктуры его семья должна получить 1 миллион гривен. Однако, как утверждает юрист, по состоянию на 12 августа 2024 года Пенсионный фонд Украины никаких выплат не осуществлял. Известны также об аналогичных отказах семьям погибших сотрудников ГП "Морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.), АО "Сумыоблэнерго" и ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Таким образом, семьи погибших украинцев оказались заложниками бюрократических проволочек и формальных требований. Так как сведения о важных объектах не вносились своевременно в реестр.

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