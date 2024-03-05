В Україні впадуть ціни на металолом — економіст

Український ринок реагує на зміни на світовому ринку

Після зниження цін на глобальних ринках в Україні також слід чекати падіння котирувань на лом чорних металів найближчими тижнями. Таку думку висловив економіст Олексій Кущ.

"Світові ціни на металолом знижуються з кінця січня, темпи падіння становлять по $3—5/т кожні 4 дні. Так, якщо 1 лютого котирування досягли піка $422/т, то сьогодні вони впали до $385/т. Але ще навіть не розпочалося мусульманське свято Рамадан, яке пройде з 10 березня по 10 квітня, протягом якого ділова активність у мусульманському світі завмирає взагалі", — зазначив він.

За словами Куща, на тлі такої тенденції можна прогнозувати, що світові ціни на металолом знизяться ще на $10—25/т найближчого тижня, оскільки більшість споживачів зайняли вичікувальну позицію. Деякі заводи в Туреччині вже почали вимагати від постачальників брухту із континентальної Європи скорочення цін на брухт. Характерно, що експортери сировини з Великобританії вже почали зниження котирувань. Загалом споживачі зараз не готові платити понад $365/т.

"Український ринок реагує на зміни на світовому ринку з якимось лагом. На межі лютого-березня українські споживачі займалися екстреним поповненням виснажених запасів брухту. Втім, навіть цей факт не призвів до весняного сплеску цін на брухт в Україні. Так, один "Інтерпайп" підняв ціни, але інші металурги його не підтримали. Отже, і він незабаром почне зниження котирувань", — прогнозує економіст.

При цьому він зазначив ряд факторів, які сприятимуть збільшенню пропозиції брухту на українському ринку. "Погодні умови покращуються, починається сезонне зростання ломозаготівлі. Крім того, "Укрзалізниця" заявила про намір щомісяця продавати на ринок як мінімум 20 тис. т металолому вже з березня. Тобто за оптимістичного сценарію до кінця року на ринок надійдуть лише від УЗ додаткові 180—200 тис. т сировини", — сказав він.

"Швидше за все, вже з середини березня ми станемо свідками чергового низхідного цінового ралі у покупців металолому", — констатував економіст.