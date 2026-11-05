СТО-примара чи "будка" серед дерев: у Києві розкрили дивну історію з комунальною землею

Замість заявленого комплексу виявили лише територію, яка заросла

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Майже півгектара комунальної землі у Києві віддали в оренду без аукціону для обслуговування СТО. Формально на ділянці знаходилася нерухомість площею 121,1 кв. м, але правоохоронці не знайшли там повноцінної станції техобслуговування лише кілька недобудованих споруд серед дерев. Як виглядає це місце і чому суд ухвалив повернути землю громаді?

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Півгектара під АЗС за "собачу будку": як київські чиновники віддали комунальну землю без аукціону".

Ми вивчили матеріали кримінального провадження 12021100060000638. Згідно з ними, правоохоронці оглянули ділянку та не виявили там зареєстрованого комплексу СТО з двома додатковими спорудами. Територія заросла деревами та рослинністю. Серед них знайшли три недобудовані споруди із сучасних будівельних матеріалів. Дозвільних документів щодо будівництва СТО слідчі не знайшли.

Матеріали огляду підтверджують: на ділянці не було комплексу СТО

Однак у поданні, підписаному київськими чиновниками, зазначено, що "земельна ділянка забудована".

У документах ділянку названо забудованою, хоча слідчі не знайшли там комплексу СТО

Супутникові знімки теж показують: насправді ділянка покрита деревами, а не будівлями.

Супутниковий знімок підтверджує: відведена під СТО ділянка покрита деревами

На супутникових знімках цього не видно, але на ділянці справді є "будівля". Вона більше нагадує самовільно збудований гараж, ніж СТО. Фотографію цього "СТО" ще 2022 року опублікувала депутат Київської міської ради Ксенія Семенова. Вона виступала проти передачі землі ТОВ, але тоді це не допомогло.

Будівництво на ділянці, що заросла, не схожа на зареєстрований комплекс СТО

За чагарниками ховається невелика будова, а не повноцінна СТО

Господарський суд міста Києва наголосив у рішенні: сама державна реєстрація права власності не робить самовільно збудовану нерухомість законною. Правоохоронці мають окремо з’ясувати, яким чином державний реєстратор провів таку реєстрацію. При цьому запис у реєстрі не давав компанії права отримати комунальну землю без аукціону.

Як зазначено у рішенні, під виглядом обслуговування нерухомості відбулося відведення вільної земельної ділянки для нового будівництва. Законодавство вимагало у разі провести земельні торги.

Суд визнав недійсним договір оренди від 16 лютого 2023 року. ТОВ "Еталон-2021" зобов’язали повернути територіальній громаді Києва 0,4681 га та привести ділянку до придатного для використання стану. Для цього компанія має власним коштом знести споруду.

Як отримали ділянку. Інфографіка "Телеграфа"

ТОВ "Еталон-2021" зареєстрували у Києві у липні 2018 року. У реєстрах засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром компанії вказано Олега Безпалого. Статутний капітал – 10 тис. Грн.

Спочатку підприємство займалося орендою та експлуатацією нерухомості. Пізніше у переліку напрямків діяльності з’явилися технічне обслуговування та ремонт автотранспорту.

Як повідомляв "Телеграф", у рамках розслідування справи про київську ділянку площею 1,2689 га у січні 2022 року виготовили технічний паспорт та довідку з реквізитами та печатками ТОВ "АТ "Грош ціна"" про документи на ділянку. Поліція також вилучила архіви інвентаризаційних справ, незаповнені бланки, штампи, печатки та телефони з листуванням щодо оформлення землі. Ці матеріали не доводять, що всі подібні справи у Києві влаштовані однаково. Але вони показують, чому слідство перевіряло не лише реєстрацію нерухомості, а й походження документів, на підставі яких оформляли земельні права.