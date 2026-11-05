Нові подробиці справи на Борщагівці: водія швидкої взяли під варту

Водій швидкої назвав себе свідком, а не співучасником

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Поліцейські Національної поліції України разом з СБУ встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці. Серед них є активні учасники протиправних дій та ті, хто провокував конфлікти з поліцією і військовослужбовцями.

Про це повідомили у Національній поліції України. Тим часом суд обрав запобіжний захід для водія швидкої допомоги Віктора Єни, на якій приїхала Валентина Молода. Чоловіка підозрюють у причетності до заздалегідь спланованих дій проти підрозділу Нацгвардії.

Скільки людей причетні до заворушень

Як повідомили у Нацполіції, кримінальні аналітики встановили, що серед 130 осіб 27 брали активну участь у протиправних діях. Ще 24 людини поводилися агресивно, підбурювали інших та навмисно провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Національної гвардії України.

Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії.

У поліції наголосили, що діям усіх активних учасників нададуть правову оцінку в межах розслідувань Нацполіції, СБУ та Офісу генерального прокурора. Робота у справі триває.

Заворушення на Петропавлівській Борщагівці.Фото: Національна поліція України

Водія швидкої відправили під варту

5 листопада суд обрав запобіжний захід для Віктора Єни у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 3 січня 2027 року. Про це повідомляє "Суспільне".

Відомо, що 2 листопада чоловік приїхав на вулицю Сонячну в Петропавлівській Борщагівці та представився водієм швидкої допомоги.

Під час засідання Єна заявив, що вважає себе свідком, а не співучасником подій. Він перепросив у ЗСУ та окремо підрозділу "Азов" за "деякі незручності" того дня.

Віктор Єна в залі суду. Фото: Суспільне Новини

Що відомо про роль водія швидкої

Як пише Новини.LIVE під час судового засідання прокурор заявив, що Віктор Єна до подій біля підрозділу Нацгвардії знімав на телефон розташування військового об'єкта та прилеглу територію.

За версією слідства, Єна, Валентина Молода та Тетяна Кіреєва діяли за попередньою змовою. Їх підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

За словами прокурора, Тетяна Кіреєва знала про розташування підрозділу Нацгвардії та залучила до свого задуму Валентину Молоду й Віктора Єну. Вона передала жінці адресу військового об'єкта, після чого туди прибув Єна та зафіксував його розташування на телефон.

Валентина Молода в залі суду 4 листопада. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Згодом підозрювані підготували медичний одяг та автомобіль із розпізнавальними знаками швидкої допомоги. 2 листопада близько 10:00 вони прибули до підрозділу Національної гвардії.

Там Валентина Молода заявляла, що їй нібито не дозволяють потрапити до військовослужбовців для надання медичної допомоги. Відео з місця подій знімали та публікували в соціальних мережах. Водночас, за словами прокурора, Єна також фіксував усе на власний телефон.

Сторона обвинувачення вважає, що метою дій підозрюваних було блокування роботи військового підрозділу та сприяння військовослужбовцям у самовільному залишенні місця служби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суд обрав захід "медикині" Валентині Молодій зі скандалу на Борщагівці.