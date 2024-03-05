В Украине упадут цены на металлолом — экономист

Украинский рынок реагирует на изменения на мировом рынке

Вслед за снижением цен на глобальных рынках в Украине также следует ждать падение котировок на лом черных металлов в ближайшие недели. Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ.

"Мировые цены на металлолом снижаются с конца января, темпы падения составляют по $3—5/т каждые 4 дня. Так, если 1 февраля котировки достигли пика в $422/т, то сегодня они упали до $385/т. А ведь еще даже не начался мусульманский праздник Рамадан, который пройдет с 10 марта по 10 апреля, в течение которого деловая активность в мусульманском мире замирает вообще", — отметил он.

По словам Куща, на фоне такой тенденции можно прогнозировать, что мировые цены на металлолом снизятся еще на $10—25/т в ближайшую неделю, поскольку большинство потребителей заняли выжидательную позицию. Некоторые заводы в Турции уже начали требовать от поставщиков лома из континентальной Европы сокращения цен на лом. Характерно, что экспортеры сырья из Великобритании уже начали снижение котировок. В целом, потребители сейчас не готовы платить свыше $365/т.

"Украинский рынок реагирует на изменения на мировом рынке с неким лагом. На рубеже февраля-марта украинские потребители занимались экстренным пополнением истощенных запасов лома. Впрочем, даже этот факт не привел к весеннему всплеску цен на лом в Украине. Да, один "Интерпайп" поднял цены, но другие металлурги его не поддержали. Значит, и он скоро начнет снижение котировок", — прогнозирует экономист.

При этом он указал на ряд факторов, которые будут способствовать увеличению предложения лома на украинском рынке. "Погодные условия улучшаются, начинается сезонный рост ломозаготовки. Кроме того, "Укрзализныця" заявила о намерении ежемесячно продавать в рынок как минимум 20 тыс. т металлолома уже с марта. То есть при оптимистическом сценарии до конца года на рынок поступят только от УЗ дополнительные 180—200 тыс. т сырья", — сказал он.

"Скорее всего, уже с середины марта мы станем свидетелями очередного нисходящего ценового ралли у покупателей металлолома", — констатировал экономист.