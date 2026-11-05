Стахів утік із військового навчального центру та записав відео: що заявив скандальний блогер

Мобілізували, визнали придатним, але він утік

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Львівський псевдоактивіст Остап Стахів, якого наприкінці жовтня мобілізували та визнали придатним до військової служби, самовільно залишив навчальний центр Військово-Морських Сил ЗСУ. Наразі його розшукує Військова служба правопорядку.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на рекрутера відділу рекрутингового штабу 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Олександра Молодого. Сам Стахів уже опублікував відеозвернення, у якому заявив, що не вважає себе мобілізованим та має намір оскаржувати дії військових.

Стахіва не знайшли під час ранкової перевірки

За словами Олександра Молодого, відсутність Остапа Стахіва на території навчального центру виявили вранці 5 листопада під час перевірки особового складу.

Після цього військові організували пошуки, однак вони не дали результатів. За фактом самовільного залишення частини склали відповідний рапорт і передали інформацію до Військової служби правопорядку.

"Пошуки результатів не дали. Відповідно, написаний рапорт про самовільне залишення частини. Цю інформацію передано у військову службу правопорядку, які його шукають", — розповів Молодий.

Остап Стахів

Стахів заявив, що прямує до Львова

5 листопада на Facebook-сторінці колишнього ведучого телеканалу 1+1, пропагандиста Жана Новосельцева було опубліковано відео за участю Остапа Стахіва.

На записі чоловік стверджує, що перебуває у закинутій будівлі посеред поля та рухається в напрямку Львова. За його словами, він самовільно залишив навчальний центр у Полтавській області.

Стахів заявив, що не визнає факту своєї мобілізації та вважає дії військових "викраденням". Він також стверджує, що під час перебування у територіальних центрах комплектування зазнав психологічного тиску та погроз, а проходження військово-лікарської комісії нібито було примусовим.

"Я не бачив жодного документа, що я мобілізований, ні одного направлення. Я втік від викрадачів. Я не вважаю себе мобілізованим і буду оскаржувати це в судовому порядку", — заявив він.

Також Стахів повідомив про намір звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Державного бюро розслідувань, Офісу генерального прокурора та міжнародних інституцій.

Як Стахів опинився у військовій частині

Історія з мобілізацією львівського псевдоблогера розпочалася 31 жовтня. Тоді Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що працівники Національної поліції доставили Стахіва до одного з районних ТЦК Львова.

У відомстві зазначили, що з 6 березня 2026 року чоловік перебував у розшуку як порушник правил військового обліку. Поліція виконала передбачені законодавством заходи після його виявлення.

Згодом Стахів пройшов військово-лікарську комісію. 2 листопада речниця оперативного командування "Захід" майор Катерина Литвинчук повідомила, що його визнали придатним до військової служби. За її словами, процедура відбулася без порушень прав чоловіка.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що Остап Стахів набув широкої впізнаваності завдяки антивакцинаторській діяльності, публічним виступам проти мобілізації та скандалам, пов’язаним із його контактами з колишнім херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим.