Сиділи з однієї IP-адреси та мали спільних робітників: як м'ясокомбінати хотіли надурити Нацгвардію на 46 млн грн

Як дві компанії попалися на змові

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Антимонопольний комітет України 1 жовтня 2026 року оштрафував "Антонівський м’ясокомбінат" та "Олімп-М" за узгоджені дії під час двох тендерів на постачання замороженої свинини для Нацгвардії. Закупівлі загальною вартістю 46 млн грн проводили влітку 2025 року, а їхні учасники створювали видимість конкуренції, спільно готуючи пропозиції.

В АМКУ встановили, що обидві компанії подавали тендерні документи та входили до банківських кабінетів з однієї IP-адреси, яка належала "Антонівському м’ясокомбінату". Наприкінці вересня 2026 року обидва підприємства письмово визнали вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

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Як компанії готували пропозиції на торги

"Олімп-М" виступала на торгах як незалежний конкурент комбінату, проте документи для обох учасників готувала одна й та сама уповноважена особа "Антонівського м’ясокомбінату". Йшлося про фінансові розрахунки, довідки та інші папери, необхідні для участі в закупівлях.

Менеджери "Олімп-М" завантажували до системи документи, які заздалегідь підготував і сформував їхній формальний суперник. Спільна підготовка пропозицій та використання однієї IP-адреси стали доказами координації між підприємствами.

Попри узгоджені дії, жодна з двох компаній не перемогла в цих закупівлях. Це не зупинило антимонопольного розслідування: предметом справи була сама змова учасників торгів.

Спільні працівники та фінансова допомога

Розслідування також виявило кадрові зв’язки між підприємствами. За даними АМКУ, 52 особи одночасно працювали в обох компаніях або переходили з однієї до іншої. Власник і керівник "Олімп-М" Ярослав Хроменко паралельно офіційно отримував заробітну плату на "Антонівському м’ясокомбінаті".

Хроменко, зареєстрований у Білій Церкві, став власником ТОВ "Олімп-М" у червні 2024 року. Раніше компанія належала бізнесмену з Житомирщини Михайлові Компанцю – власнику низки сільськогосподарських підприємств і торгової марки "Брусилівські ковбаси".

Перевірка банківських рахунків показала й фінансову залежність "Олімп-М" від іншого учасника торгів. "Антонівський м’ясокомбінат" через пов’язану структуру регулярно надавав компанії безвідсоткову поворотну фінансову допомогу.

Штрафи та заборона на державні закупівлі

За два тендерні порушення АМКУ наклав на "Антонівський м’ясокомбінат" штраф загальною сумою 15,7 млн грн. Для "Олімп-М" стягнення становило 7,8 млн грн. Базовий розмір штрафу розраховували у відсотках від річного обороту підприємств.

Стягнення для комбінату перевищило показник його сукупного доходу за пів року, який, за даними YouControl станом на 30 червня, становив 15,569 млн грн.

Штраф для "Антонівського м'ясокомбінату" дорівнював сукупному доходу за пів року

Рішення АМКУ також означає внесення обох підприємств до переліку порушників, яким заборонено брати участь у державних закупівлях на Prozorro протягом наступних трьох років. Для компаній це закриває доступ до державних замовлень, зокрема оборонних закупівель і постачання для силових органів.

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