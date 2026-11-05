Відстрочка є, а в застосунку її немає: які документи мають силу для ТЦК

Як діяти під час перевірки — юрист дав чіткий алгоритм

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Паперовий військово-обліковий документ вважається недійсним, якщо його дані не збігаються з реєстром "Оберіг". "Телеграф" з'ясував, чи мусять військові й поліцейські на блокпостах визнавати паперові документи про відстрочку, чи можна не їхати до ТЦК (територіального центру комплектування) і куди звертатися, коли дані в "Резерв+" не збігаються з паперами.

Розбіжність у графах 1-5, 13 та 14 робить папір недійсним

Усе починається з пункту 3 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 559. "Оберіг" — це реєстр військовозобов'язаних, дані з якого показує "Резерв+".

"Якщо відомості у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку не відповідають інформації в реєстрі "Оберіг", такий документ вважається недійсним. Виняток — документи військовозобов'язаних і резервістів СБУ та розвідувальних органів", — пояснює в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" старший військовий юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Данило Гончаренко .

Тож під час перевірки вирішальною є інформація з реєстру. Але збій у системі не забирає право на відстрочку. "Помилка в електронній системі сама по собі не означає, що людина втратила законну підставу. Якщо відстрочку оформили, але в реєстрі її не видно, треба перевірити, чи вона чинна, і домогтися виправлення", — зазначає юрист.

У Міністерстві оборони пояснили , що ще з 1 листопада 2025 року паперові довідки про відстрочку з мокрою печаткою більше не видають. Замість них діють електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" або на порталі "Дія" та його роздруківка.

QR-код замість печатки: що сканують на блокпосту

Окремо Данило Гончаренко відповів, чи зобов'язані працівники ТЦК, поліції та військові брати до уваги паперові документи, якщо електронний реєстр каже інше.

"Якщо паперовий документ вважається недійсним через розбіжності з реєстром, представники уповноважених органів не зобов'язані приймати його як підтвердження. Звичайний папір із розбіжностями не має переваги над актуальними даними реєстру", — каже юрист.

Порядок перевірки на практиці юрист описує так. "Відповідно до пункту 60 постанови № 560, наявність відстрочки перевіряють зчитуванням QR-коду з електронного військово-облікового документа. Це стосується і його роздрукованої версії", — пояснює експерт.

Дещо інакше йдеться про інші папери. "Це не означає, що недійсними автоматично стають інші документи, зокрема рішення суду чи папери, які підтверджують підставу для відстрочки", — наголошує Данило Гончаренко.

Варто зазначити, що документи в чоловіків віком від 18 до 60 років можуть перевіряти не тільки на блокпостах, але і в громадських місцях. Разом із військово-обліковим документом можуть вимагати посвідчення особи, а дані звіряють із реєстром "Оберіг". Якщо в "Резерв+" стоїть статус "Потребує уточнення", електронний документ і QR-код не формуються. На офіційному сайті "Резерв+" наголошують, що електронний документ має таку саму юридичну силу, як паперовий. Тому в ТЦК радять заздалегідь мати роздруковану версію з QR-кодом на випадок розрядженого телефона чи збою в застосунку.

Що тримати при собі, якщо "Резерв+" підвів

Головним підтвердженням лишається електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. На випадок технічного збою юрист радить мати й документи, на підставі яких оформили відстрочку:

рішення відповідного органу;

документи про бронювання;

підтвердження інвалідності;

папери про сімейні обставини;

довідки про навчання.

Якщо питання відстрочки розглядав суд, потрібне рішення, яке набрало законної сили. Утім, самих паперів може бути замало. "Довідка, витяг або рішення суду не завжди замінюють чинний військово-обліковий документ із підтвердженою відстрочкою. Їхнє значення залежить від змісту та правових наслідків. Тому за наявності помилки треба не лише зберігати паперові підтвердження, а й домогтися внесення достовірної інформації до реєстру", — підкреслює Данило Гончаренко в коментарі.

Порожнє поле в застосунку ще не привід для затримання

Що, коли папір є, а в "Резерв+" відстрочки немає? Юрист розділяє два питання: право відмовитися від вимог і підстави для затримання. Щодо першого він категоричний. "Паперовий документ, який суперечить даним реєстру, не дає безумовного права відмовлятися від законних вимог уповноважених органів", — каже експерт.

Щодо затримання слова юриста інші. "Сама відсутність відстрочки в "Резерв+" не є підставою для адміністративного затримання та примусового доставлення до ТЦК. Такі дії можливі лише за наявності підстав, передбачених законом, і з дотриманням процедури зі статей 261-262 КУпАП", — зазначає Данило Гончаренко. Йдеться про Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Якщо затримання все ж відбулося, за словами юриста, людина має право:

дізнатися підстави затримання; вимагати належного оформлення документів; скористатися правничою допомогою.

5 робочих днів: у який строк виправляють розбіжності

Спершу треба знайти, де саме помилка. ""Резерв+" відображає відомості реєстру "Оберіг", тому насамперед слід перевірити правильність інформації саме там", — радить юрист.

Виправити розбіжності можна двома шляхами:

через відповідні електронні сервіси ;

; звернувшись із заявою та підтверджувальними документами до ТЦК та СП за місцем обліку.

Конкретний строк названо в пункті 4 Порядку № 559. "Зміни щодо розбіжностей, передбачених цим пунктом, вносять протягом п'яти робочих днів із дня реєстрації заяви", — пояснює Данило Гончаренко. Для інших недостовірних відомостей діють окремі норми, тож строк не скрізь однаковий.

Якщо орган безпідставно відмовляє у виправленні або допускає протиправну бездіяльність, юрист радить оскаржувати це в адміністративному чи судовому порядку.

Везуть до ТЦК при чинній відстрочці: перші дії

А якщо людину все одно намагаються доставити до ТЦК або відправити на ВЛК (військово-лікарську комісію)? Гончаренко радить діяти за порядком:

Повідомити посадових осіб про відстрочку, показати документи й вимагати перевірки інформації. Записати дату, час і місце події, а також дані посадових осіб. За можливості зняти все на відео і зв'язатися з адвокатом. У разі затримання вимагати протокол та роз'яснення підстав.

Окремо юрист згадує направлення на ВЛК. "Відповідно до пункту 63 постанови № 560, військовозобов'язаних із чинною відстрочкою за загальним правилом не направляють на ВЛК. Винятки — випадки, передбачені законодавством", — каже він.

Остання порада стосується оскарження. "Незаконні рішення, дії чи бездіяльність уповноважених осіб можна оскаржити до керівництва відповідного органу або в судовому порядку", — наголошує Данило Гончаренко.