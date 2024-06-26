Послизнулися на олії. В Одесі не змогли відновити регулярні контейнерні перевезення. Чому це важливо?

Великий міжнародний оператор MSC скасував рейс через українських митників

На українському транспортному ринку — скандал. Світовий лідер контейнерних перевезень компанія MSC скасувала перший після початку війни захід судна в одеський порт. Раніше вона планувала відновити прямі контейнерні перевезення з турецьких середземноморських хабів до Одеси.

Чому контейнерні перевезення важливі? Вони забезпечують доставляння великих обсягів вантажів за порівняно помірну ціну. Це дозволяє заощадити на логістиці та значно її прискорити. Бо й зараз багато імпорту та експорту йде в контейнерах, але не з Одеси, а з портів Румунії чи Польщі, а шлях до України долають фурами, а це — плюс 1,5—2 тисячі доларів на кожній вантажівці та зайві кілька днів в дорозі.

Запуск прямих контейнерних перевезень міг би навіть знизити ціни на імпортні товари. Тому "Телеграф" з’ясував, чому контейнерний оператор передумав повертатися в Одесу.

Злякалися митників чи передумали?

В Асоціації міжнародних експедиторів (АМЕУ) повідомили , що перший рейс компанії MSC планували ще на 20 червня. Але від початку щось пішло не так. І врешті рейс скасували.

Чому так сталося? В АМЕУ кажуть, що причиною стали начебто безпідставні перевірки вантажів і зволікання з митним оформленням експортних контейнерів з аграрною продукцією.

— Продукцію в контейнерах та флексі (упаковка. — Ред.) наша митниця бере на лабораторні дослідження, порушуючи герметичність пакування. Вантаж заблокований на місяць, а може й більше. Щодня нараховується плата за зберігання, за місяць витрати можуть досягти 2—3 тисяч доларів, — розказав "Телеграфу" голова Асоціації міжнародних експедиторів і власник одеської транспортної компанії Віктор Берестенко.

Комерційний директор одеської компанії Global Ocean Link Володимир Гузь розказав "Телеграфу", що з близько 700 контейнерів митне оформлення пройшли лише 20%. Наприклад, соняшникову олію митники відправили на додаткові лабораторні дослідження,

Звісно, скасування першого суднозаходу великого контейнерного оператора ще не означає, що він зовсім не повернеться на український ринок. Але, як вважає Берестенко, такі ризики є.

— Нинішня ситуація ставить під загрозу відкриття сервісу, який поєднав би Україну з одним з найбільших середземноморських хабів Туреччини — портом Текірдаг, — каже він.

"Телеграф" звернувся в Державну митну службу із запитанням — чому йдуть масові перевірки та коли закінчаться. Але досі відповіді не отримав.

Але ситуацію прояснив високопосадовець одного з профільних міністерств, що курує транспортну галузь. Він сказав виданню, що нападки на Митну службу безпідставні, бо вона "робить свою роботу". А скасування рейсу, за словами топчиновника, — внутрішнє рішення контейнерного оператора, який раптом передумав повертатися в Україну.

— Митна служба діє згідно із законодавством — проводить необхідні дії для митного оформлення вантажів. Не вбачаю тут якоїсь "зради". Рейс скасували, бо компанія-оператор ще раз зважила усі воєнні ризики та взяла паузу. Річ у тім, що контейнерні вантажі йдуть по ланцюжку. У судна можуть бути навантажені не лише українські вантажі, а й товари іноземних замовників. Страхування вантажів, які навіть транзитом будуть заходити в Одесу, коштує дуже дорого — з урахуванням військових ризиків. Це впливає на тарифи на перевезення.

До того ж ніхто не скасував загрозу, що з судном дійсно може щось трапитися — в Україні йде війна. Тому питання повноцінного поновлення контейнерних перевезень поки на паузі. Інші оператори теж хотіли б повернутися в Україну, але поки вагаються, — розказав високопосадовець "Телеграфу".

Чому контейнерні перевезення важливі для України

Про поновлення контейнерних перевезень з України наші транспортники й імпортери та експортери мріють уже давно.

— Довоєнного 2021 року вітчизняні морські порти обробили 12 млн тонн контейнерних вантажів. За даними АМПУ, тоді мова йшла про більш аніж мільйон TEU (умовна одиниця вимірювання місткості вантажних транспортних засобів. 1 TEU еквівалентний об'єму контейнера довжиною 6,1 м, шириною 2,44 м і висотою 2,59 м — 38 кубічних метрів. — Ред.). Зокрема, у порту Одеса перевалили 671,5 тисячі, в Південному — 238,6 тисячі, Чорноморську — 112,2 тисячі TEU.

З початку повномасштабної війни через блокаду портів та окупацію частини українських територій контейнерні термінали призупинили свою діяльність або переформатувалися як експортні термінали для інших видів вантажів. І лише навесні 2024 року з’явилася надія на відновлення контейнерних перевезень. Їхня перевага в тому, що скорочується час транспортування і його вартість. А коли мова йде про великі товарні обсяги, економія досить суттєва, зазначив у розмові з "Телеграфом" голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

Високопосадовець профільного міністерства також погоджується, що відновлення контейнерних перевезень зняло б купу логістичних проблем.

— Ми й сьогодні возимо контейнерами. Але не напряму́ — з українського порту до точки призначення чи навпаки, а через порти Румунії чи Польщі. А до них товар везуть автотранспортом. Це не лише додаткові дні, а інколи й тижні в дорозі, а й суттєве здорожчання вантажу. Наприклад, якби відновили регулярні контейнерні перевезення в Одесу, на контейнері з товаром з Китаю можна було б зекономити не менше тисячі доларів логістичних витрат — заплатити 3 тисячі замість 4-х, — каже чиновник.

Втім, на його думку, поки триває війна, про повноцінне відновлення контейнерних перевезень можна лише мріяти. "Можуть бути разові рейси, але регулярний рух контейнеровозів під великим запитанням, бо дуже багато ризиків, які ніхто не хоче на себе брати", — пояснив він.

Володимир Гузь каже, що, окрім війни, є ще й репутаційні ризики. Наприклад, з олією, яку в Одесі митники направили на додаткові лабораторні дослідження, на інших прикордонних переходах таку ситуацію "навіть важко уявити". Тому, на його думку, митники своїми діями не найкраще впливають на імідж України у міжнародному бізнес-середовищі.

— Якщо подібне буде повторюватися, нас очікують великі проблеми з відновленням контейнерного судноплавства. Ця історія може вплинути й на плани інших операторів, — вважає він.

Довідка

Компанія MSC — світовий лідер у галузі контейнерних перевезень з центральним офісом у Швейцарії. Має 830 суден, які курсують по 300 маршрутах між більш аніж 500 портами в 155 країнах світу. Щорічний обсяг перевезень — 24,5 млн TEU.