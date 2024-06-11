Щорічно Україна втрачає мільярди гривень через "чорний" експорт зернових, — замгенпрокурора Вербицький

Зерно нелегально вивозять вантажівками, залізницею та морем

Щорічно Україна втрачає мільярди гривень через намагання недобросовісних підприємств експортувати зернові без сплати податків та повернення валютної виручки.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький в ефірі Єдиних новин.

"Сьогодні я вважаю, що це дійсно є проблемою. Бо більшість зерна йде нелегально – не повертається валютна виручка, не сплачуються податки в бюджет, і країна втрачає мільярди гривень", — заявив Дмитро Вербицький.

Разом з тим останнім часом було попереджено вивезення з території України понад 40 контейнерів сільськогосподарської продукції, яку купили за готівкові кошти.

Вказані підприємства ухилились від сплати податків на 32 млн грн.

"Фактично бюджет України не дорахувався б мільйонів гривень. І такий випадок не поодинокий. Зерно нелегально вивозять вантажівками, залізницею та морем", — додав в ефірі прокурор Максим Олефір.

За даними Міністерства економіки, дві з кожних п'яти тонн збіжжя вивозиться без сплати податків.