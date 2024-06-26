Поскользнулись на масле. В Одессе не смогли возобновить регулярные контейнерные перевозки. Почему это важно?

Крупный международный оператор MSC отменил рейс из-за украинских таможенников

На украинском транспортном рынке скандал. Мировой лидер контейнерных перевозок компания MSC отменила первый после начала войны заход судна в одесский порт. Ранее она планировала восстановить прямые контейнерные перевозки из турецких средиземноморских хабов в Одессу.

Почему контейнерные перевозки важны? Они обеспечивают доставку больших объемов грузов по сравнительно умеренной цене. Это позволяет сэкономить на логистике и значительно ускорить ее. Поэтому и сейчас много импорта и экспорта идет в контейнерах, но не из Одессы, а из портов Румынии или Польши, а путь в Украину преодолевают фурами, а это плюс 1,5—2 тысячи долларов на каждом грузовике и лишние несколько дней в дороге.

Запуск прямых контейнерных перевозок мог бы даже снизить цены на импортные товары. Поэтому "Телеграф" выяснил, почему контейнерный оператор передумал возвращаться в Одессу.

Испугались таможенников или передумали?

В Ассоциации международных экспедиторов (АМЭУ) сообщили , что первый рейс компании MSC планировали еще на 20 июня. Но с самого начала что-то пошло не так. И в конце концов рейс отменили.

Почему так произошло? В АМЭУ говорят, что причиной стали вроде бы безосновательные проверки грузов и промедление с таможенным оформлением экспортных контейнеров с аграрной продукцией.

— Продукцию в контейнерах и флексе (упаковка. — Ред.) наша таможня берет на лабораторные исследования, нарушая герметичность упаковки. Груз заблокирован на месяц, а может, и больше. Ежедневно начисляется плата за хранение, за месяц расходы могут достигнуть 2—3 тысяч долларов, — рассказал "Телеграфу" глава Ассоциации международных экспедиторов и владелец одесской транспортной компании Виктор Берестенко.

Коммерческий директор одесской компании Global Ocean Link Владимир Гузь рассказал "Телеграфу", что из около 700 контейнеров таможенное оформление прошло всего 20%. Например, подсолнечное масло таможенники отправили на дополнительные лабораторные исследования,

Конечно, отмена первого судозахода крупного контейнерного оператора еще не означает, что он совсем не вернется на украинский рынок. Но, как считает Берестенко, такой риск есть.

— Нынешняя ситуация ставит под угрозу открытие сервиса, который бы соединил Украину с одним из крупнейших средиземноморских хабов Турции — портом Текирдаг, — говорит он.

"Телеграф" обратился в Государственную таможенную службу с вопросом — почему идут массовые проверки и когда закончатся. Но пока ответа не получил.

Но ситуацию прояснил чиновник одного из профильных министерств, курирующий транспортную отрасль. Он сказал изданию, что нападки на Таможенную службу безосновательны, потому что она "делает свою работу". А отмена рейса, по словам топ-чиновника, — внутреннее решение контейнерного оператора, который вдруг передумал возвращаться в Украину.

— Таможенная служба действует согласно законодательству — производит необходимые действия для таможенного оформления грузов. Не вижу здесь какой-то "зрады". Рейс отменили, потому что компания-оператор еще раз взвесила все военные риски и взяла паузу. Дело в том, что контейнерные грузы идут по цепочке. В суда могут быть погружены не только украинские грузы, но и товары иностранных заказчиков. Страхование грузов, которые даже транзитом будут заходить в Одессу, стоит очень дорого — с учетом военных рисков. Это влияет на тарифы на перевозку.

К тому же никто не отменял угрозу, что с судном действительно может что-нибудь случиться — в Украине идет война. Потому вопрос полноценного возобновления контейнерных перевозок пока на паузе. Другие операторы тоже хотели бы вернуться в Украину, но пока сомневаются, — рассказал высокопоставленный чиновник "Телеграфу".

Почему контейнерные перевозки важны для Украины

О возобновлении контейнерных перевозок из Украины наши транспортники и импортеры с экспортерами мечтают уже давно.

— В довоенный 2021 год отечественные морские порты обработали 12 млн тонн контейнерных грузов. По данным АМПУ, тогда речь шла о более чем миллионе TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. 1 TEU эквивалентен объему контейнера длиной 6,1 м, шириной 2,44 м и высотой 2,59 м — 38 кубических метров. — Ред.). В частности, в порту Одесса перевалили 671,5 тысячи, в Южном — 238,6 тысячи, Черноморске — 112,2 тысячи TEU.

С начала полномасштабной войны из-за блокады портов и оккупации части украинских территорий контейнерные терминалы приостановили свою деятельность или переформатировались как экспортные терминалы для других видов грузов. И только весной 2024 года появилась надежда на восстановление контейнерных перевозок. Их преимущество в том, что сокращается время транспортировки и ее стоимость. А когда речь идет о больших товарных объемах, экономия достаточно существенная, отметил в разговоре с "Телеграфом" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Высокопоставленный чиновник профильного министерства также соглашается, что восстановление контейнерных перевозок сняло бы множество логистических проблем.

— Мы и сегодня возим контейнерами. Но не напрямую — из украинского порта в точку назначения или наоборот, а через порты Румынии или Польши. А к ним товар везут автотранспортом. Это не только дополнительные дни, но иногда и недели в пути, но и существенное удорожание груза. Например, если бы возобновили регулярные контейнерные перевозки в Одессу, на контейнере с товаром из Китая можно было бы сэкономить не менее тысячи долларов логистических расходов — заплатить 3 тысячи вместо 4, — говорит чиновник.

Впрочем, по его мнению, пока идет война, о полноценном возобновлении контейнерных перевозок можно только мечтать. "Могут быть разовые рейсы, но регулярное движение контейнеровозов под большим вопросом, потому что очень много рисков, которые никто не хочет брать на себя", — пояснил он.

Владимир Гузь говорит, что кроме войны есть еще и репутационные риски. К примеру, с растительным маслом, которое в Одессе таможенники направили на дополнительные лабораторные исследования, на других пограничных переходах такую ситуацию "даже трудно представить". Поэтому, по его мнению, таможенники своими действиями не лучшим образом влияют на имидж Украины в международной бизнес-среде.

— Если такое будет повторяться, нам предстоят большие проблемы с возобновлением контейнерного судоходства. Эта история может повлиять и на планы других операторов, — полагает он.

Справка

Компания MSC – мировой лидер в области контейнерных перевозок с центральным офисом в Швейцарии. Имеет 830 судов, курсирующих по 300 маршрутам между более чем 500 портами в 155 странах мира. Ежегодный объем перевозок – 24,5 млн TEU.