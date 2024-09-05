"Гарантувати ніхто не може": як держава планує покривати дефіцит держбюджету на 2025 рік

Частина суми знаходиться під питання

Дефіцит державного бюджету України на 2025 рік буде щонайменше 40 млрд доларів. І наразі країна може отримати лише половину цієї суми від західних партнерів.

Про це розповів ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі КИЇВ24.

"На наступний рік дефіцит бюджету України не може бути меншим, ніж був торік. Тобто у 2024 це 40 млрд доларів, то наступного — сума буде така ж або більша", — каже Устенко.

За його словами, певну частину можуть покрити в ЄС, але це умовна гарантія.

"Зараз гарантувати щось на 100% неможливо … З цих 40 млрд ми маємо з вами лише 20 млрд, які мають надати партнери ЄС. Решта суми знаходиться під питання", — пояснює експерт.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на наступний 2025 рік дефіцит держбюджету для цивільних потреб в Україні складатиме $35 млрд. І $20 млрд із цієї суми Україна отримає через підписані відповідні угоди та програми з партнерами. Але є інша частина дефіциту, вона не покрита, тому Уряд шукатиме шляхи, аби виправити це. Одним з яких цілком може бути підвищення податків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що економічне бронювання можуть запровадити вже цього року. Воно поповнить бюджет щонайменше на 40 млрд грн.