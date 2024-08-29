Економічне бронювання вже незабаром? Які будуть критерії та коли його запровадять

Це бронювання може поповнити бюджет на 40 млрд грн

Уряд України працює над впровадженням економічного бронювання від мобілізації. Одним з критеріїв якого, цілком, може стати зарплата.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Зараз Мінекономіки на комітеті підтвердило, що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат", — написав він.

Железняк наголосив, що декілька моделей наразі розробляються, але остаточне рішення прийматиме вище політичне керівництво. Орієнтовна дата впровадження "економічного бронювання" — жовтень — листопад 2024 року.

Нардеп зазначив, що, за консервативними розрахунками, це бронювання може поповнити державний бюджет на 40 млрд гривень додаткових надходжень на рік.

"Тому їм потрібна місячна звітність по податках на зарплати в податковому законі", — каже Железняк.

Зауважимо, що питання економічного бронювання багато разів обговорювалось. Так, депутат "Слуги народу" Дмитро Наталуха розповідав, що запропоновано три моделі і одна з них не передбачає сплати додаткових виплат чи податків.

Водночас, за словами економічного аналітика Павла Себастьяновича, для того, щоб отримати економічне бронювання українцеві потрібно офіційно заробляти не менше 34-35 тисяч гривень на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, як працюватиме економічне бронювання та скільки грошей отримає держава.