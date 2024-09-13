Величезний дефіцит і долар за 45 грн: ключове із проєкту бюджету на 2025 рік

На безпеку та оборону хочуть виділити більше чверті ВВП

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Документ визначає головні фінансові показники країни на наступний рік з урахуванням воєнного стану.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив ключові цифри, які формуватимуть економічну стратегію держави. Зокрема, як повідомляє економіст та нардеп Ярослав Железняк, курс долара заклали на рівні 45 грн.

Доходи загального фонду без трансфертів і грантів становитимуть 2 трлн грн. Видатки сягнуть 3,64 трлн грн. На сектор безпеки та оборони передбачено виділити 2,22 трлн грн, що становить 26,3% від ВВП.

Для підтримки соціально незахищених верств населення заплановано понад 419 млрд грн, з яких 238 млрд грн підуть до Пенсійного фонду.

Медицина отримає 210,7 млрд грн, освіта — 169,3 млрд грн. На культуру та інформаційний простір передбачено 9,6 млрд грн, а на цифрову трансформацію — 4 млрд грн. Ще 14 млрд спрямують на науку.

Також Уряд планує підтримати бізнес, виділивши 18 млрд грн на Фонд розвитку підприємництва для пільгових кредитів за програмою "5-7-9%". Додатково 1,4 млрд грн спрямують на гранти для підприємців.

Для забезпечення житлом громадян заплановано 9,4 млрд грн, а на гуманітарне розмінування земель — 1 млрд грн.

Крім того, проєкт бюджету передбачає створення Державного фонду декарбонізації (Пом'якшення наслідків зміни клімату, — Ред.) та енергоефективної трансформації з фінансуванням 1,75 млрд грн. Місцеві бюджети отримають дотацію у розмірі 51,2 млрд грн. Резервний фонд складе 43,9 млрд грн.

Для фінансування бюджету планується залучити зовнішні запозичення на суму 1,65 трлн грн та внутрішні — на 579 млрд грн. Дефіцит державного бюджету прогнозується на рівні 19,4% від ВВП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що курс долара навряд чи сильно зміниться до кінця поточного року. Дії Національного банку України призвели до того, що на валютному ринку відсутній ажіотаж, а валюта не є дефіцитною.