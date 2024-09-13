Огромный дефицит и доллар за 45 грн: ключевое из проекта бюджета на 2025 год

На безопасность и оборону хотят выделить более четверти ВВП

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Документ определяет основные финансовые показатели страны на следующий год с учетом военного положения.

Премьер-министр Денис Шмигаль обнародовал ключевые цифры, которые будут формировать экономическую стратегию государства. В частности, как сообщает экономист и нардеп Ярослав Железняк, курс доллара заложили на уровне 45 грн.

Доходы общего фонда без трансфертов и грантов составят 2 трлн грн. Расходы составят 3,64 трлн грн. На сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить 2,22 трлн. грн., что составляет 26,3% от ВВП.

Для поддержки социально незащищенных слоев населения запланировано более 419 млрд. грн., из которых 238 млрд. грн. пойдут в Пенсионный фонд.

Медицина получит 210,7 млрд грн, образование — 169,3 млрд грн. На культуру и информационное пространство предусмотрено 9,6 млрд. грн., а на цифровую трансформацию — 4 млрд. грн. Еще 14 млрд направят на науку.

Также правительство планирует поддержать бизнес, выделив 18 млрд грн на Фонд развития предпринимательства для льготных кредитов по программе "5-7-9%". Дополнительно 1,4 млрд грн будет направлено на гранты для предпринимателей.

Для обеспечения жильем граждан запланировано 9,4 млрд грн, а на гуманитарное разминирование земель – 1 млрд грн.

Кроме того, проект бюджета предусматривает создание Государственного фонда декарбонизации (Смягчение последствий изменения климата — Ред.) и энергоэффективной трансформации с финансированием 1,75 млрд грн. Местные бюджеты получат дотацию в размере 51,2 млрд. грн. Резервный фонд составит 43,9 млрд. грн.

Для финансирования бюджета планируется привлечь внешние займы на сумму 1,65 трлн. грн. и внутренние — на 579 млрд. грн. Дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 19,4% ВВП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара вряд ли сильно изменится к концу текущего года. Действия Национального банка Украины привели к тому, что на валютном рынке отсутствует ажиотаж, а валюта не дефицитна.