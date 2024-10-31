Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні: які у ньому цифри

Соцвиплати та пенсії на 2025 рік у ньому не підняли

У четвер, 31 жовтня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт державного бюджету на 2025 рік у першому читанні. "За" проголосувало 247 нардепів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зазначається, що у нього були внесені певні правки.

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки, окрім правки по зарплатах прокурорів, не змінили", — написав депутат.

Суттєві зміни у держбюджет 31 жовтня не внесли, адже під час першого читання це не обов'язково. Держбюджет остаточно мають ухвалити якнайшвидше, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Проте фракція "Європейська Солідарність" заявила, що не підтримує цей законопроєкт. За словами Гончаренко, він "дуже поганий", оскільки у ньому відсутнє підвищення соціальних виплат для всіх категорій, навіть військових.

"Бо це просто абсурд. Як ви хочете, щоб виживали люди, коли ви підвищуєте податки, але заморожуєте підвищення зарплат і виплат! Єдине, що вдалось дотиснути і збити підвищення зарплат прокурорам. Хоч цього не допустили", — написав він.

Проєкт бюджету на 2025 рік

Планується, що доходи бюджету становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень, а видатки — 3 трлн 938 млрд грн. Тобто виникає дефіцит в 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого шляхом міжнародної допомоги.

Пріоритет держбюджету — сектор оборони і безпеки, на який виділять 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть вищими, ніж у 2024 році (2 трлн 177 млрд гривень).

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців отримали перші виплати за Національним кешбеком і на що хочуть їх витратити.