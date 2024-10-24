"Втома партнерів відчувається": "слуга народу" зробив тривожне зізнання щодо бюджету-2025

Держбюджет на 2025 рік — це дійсно бюджет виживання і наближення перемоги

Україна нині не має достатнього ресурсу, щоб збільшити соціальні витрати в бюджеті на 2025 рік. Водночас вже помітно відчувається від партнерів, які допомагають нашій країні, втома від війни.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу", член бюджетного комітету ВР Павло Фролов у матеріалі: "Економічне бронювання приймуть за однієї умови": нардеп про бюджет виживання, втому партнерів та мільярди на дороги".

"У нас немає достатнього ресурсу, щоб збільшувати соціальні витрати. Все прожирає війна — на неї передбачено в 5,2 раза більше, ніж на наступний пріоритет — соцзахист. Тому це дійсно бюджет виживання і наближення перемоги", — говорить Фролов.

Він також пояснив, що для підвищення соціалки необхідно, щоб партнери дали нам більше ресурсів.

"А всі податки, збори, митні платежі, надходження від приватизації, продаж ОВДП, використання державної власності – все йде на безпеку й оборону. Фінансування соціалки – це все комунікація з партнерами", — наголосив нардеп.

Водночас зараз відчувається втома партнерів від війни. Фролов пояснив це тим, що в кожній країні є свої проблеми, свої виборці, своя опозиція, яка намагається розхитувати ситуацію і говорити про те, чому країна допомагає Україні, а не своїм громадянам, які також потребують вирішення багатьох питань.

"Ну, це така ось політика. Прагматична. Часто цинічна. Є, звичайно, демократичні цінності, за них стоїть демократичний світ, але все одно хитається", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дефіцит державного бюджету України на 2025 рік буде щонайменше 40 млрд доларів. Стало відомо, як держава планує покривати дефіцит держбюджету.