Проєкт держбюджету на 2025 рік схвалили до другого читання. Які сфери опинилися в пріоритеті

Оборона залишається головним пріоритетом

У п’ятницю, 8 листопада, Кабінет міністрів України схвалив до другого читання у Верховній Раді проект державного бюджету на 2025 рік. Головним пріоритетом залишилися обороноздатність та безпека, проте деякі пункти були переглянуті та оновлені.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбуку. За його словами, на оборону планують виділити 2 трильйони 225 мільярдів гривень.

"Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки", — зазначив Шмигаль.

Серед пріоритетних напрямів також названо соціальну сферу, освіту та медицину. До другого читання збільшили витрати бюджету на 50 мільярдів гривень та запропонували виділити додаткові кошти на підтримку ветеранів, доплати вчителям та фінансування медицини.

При цьому дорожній фонд у 2025 році не фінансуватиметься.

"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою", — резюмував прем’єр-міністр України.

До другого читання урядовці збільшили видатки в проєкті бюджету на:

Освіта : додатково пропонується виділити 24 млрд грн, з яких 12 млрд призначено на доплати вчителям, ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти у сфері освіти.

: додатково пропонується виділити 24 млрд грн, з яких 12 млрд призначено на доплати вчителям, ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти у сфері освіти. Медицина : пропонують додаткове фінансування на 6,3 млрд грн.

: пропонують додаткове фінансування на 6,3 млрд грн. Підтримка ветеранів : додаткові 5 млрд грн пропонують спрямувати на їх підтримку.

: додаткові 5 млрд грн пропонують спрямувати на їх підтримку. "єВідновлення": програма буде фінансуватися в повному обсязі.

Проект бюджету на 2025 рік

Планується, що доходи бюджету становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень, а витрати — 3 трлн 938 млрд грн. Тобто виникає дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься переважно шляхом міжнародної допомоги.

Крім того, проект бюджету передбачає створення Державного фонду декарбонізації (Пом’якшення наслідків зміни клімату – Ред.) та енергоефективної трансформації з фінансуванням 1,75 млрд грн. Місцеві бюджети отримають дотацію у розмірі 51,2 млрд. грн. Резервний фонд становитиме 43,9 млрд. грн.

Для фінансування бюджету планується залучити зовнішні позики у сумі 1,65 трлн. грн. та внутрішні – на 579 млрд. грн. Дефіцит державного бюджету прогнозується лише на рівні 19,4% ВВП.

Нагадаємо, у жовтні Рада підтримала у першому читанні законопроект про держбюджет на 2025 рік. Зараз він має значний дефіцит в 1 трлн 640,6 млрд гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з 1 січня 2025 року в Україні буде запроваджено щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати педагогів у розмірі 1000 гривень "на руки". Починаючи з вересня, ця виплата збільшиться.