На ринку води в Україні може з’явитися нова монополія після поглинання "Моршинської" її конкурентом

АМКУ нещодавно оприлюднив зобов’язання ТОВ "Карпатські мінеральні води" з метою отримання заперечень від учасників ринку щодо імовірної монополізації ринку внаслідок передання їй в управління компаній IDS Ukraine — виробника "Моршинської".

"Встановлено, що заявлені концентрації можуть призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку", — вказав АМКУ у своєму повідомленні та закликав учасників ринку надати свої заперечення та зауваження.

В IDS Ukraine вже заявили про суттєві ризики такої концентрації. Зокрема, компанія "Карпатські мінеральні води" зможе встановити контроль над більш ніж 50% ринку води, а з часом довести свою частку до 80%, маючи контроль над об’єднаною мережею дистрибуції з "Моршинською" та запустивши свій новий завод, який вони зараз будують.

Крім цього, IDS Ukraine також попереджає, що ТОВ "Карпатські мінеральні води" може використати здобуті в результаті концентрації економічні преференції для тиску на ритейл, маніпулювання цінами та створення умов, які обмежать інших виробників води та закриють доступ на нього нових гравців.

При цьому АМКУ не зможе своєчасно реагувати на порушення, адже буде отримувати звітність від управителя "Моршинською" лише щопівроку — за цей час "Карпатські мінеральні води" зможуть не лише переділити ринок на свою користь, а фактично знищити IDS Ukraine та її ринкові позиції на користь власних брендів.

Намір створення монопольного становища підтверджуються також кадровими маніпуляціями з боку ТОВ "Карпатські мінеральні води" (КМВ), які були проведені заздалегідь, щоб дозволити КМВ призначити підконтрольних осіб до органів корпоративного управління компаній групи IDS Ukraine.

"Такі кадрові маніпуляції дозволять призначити підконтрольних осіб до отриманих в управління компаній групи IDS Ukraine або до органів їх корпоративного управління", — йдеться в оприлюдненій IDS Ukraine заяві.

Всі ці дії створюють загрозу того, що після отримання в управління "Моршинської" компанія "Карпатські мінеральні води" зможе не лише повністю контролювати компанії групи IDS Ukraine, але й уникнути відповідальності за порушення вимог антимонопольного законодавства щодо захисту конкуренції.

Якщо концентрація буде схвалена АМКУ, існує ризик руйнування конкуренції, а монополізація ринку стане основою для маніпулювання цінами та їх підвищення для кінцевих споживачів.

"IDS Ukraine, як і раніше, послідовно висловлює застереження про ризики монополізації та руйнування ринкової конкуренції, які існують навіть в разі погодження АМКУ такої концентрації з декларативними зобов’язаннями та обмеженнями для ТОВ "Карпатські мінеральні води", які можуть бути легко ним проігноровані або обійдені навіть за умови формального видимого дотримання встановлених АМКУ вимог", — сказано в заяві виробника "Моршинської".