Президент нагадав про багаторічні російські удари по українських мостах

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News заявив, що Керченський міст, який Росія незаконно побудувала після окупації Криму, не встоїть. За його словами, Україна реагуватиме на російські удари по своїй інфраструктурі, а сам міст є законною військовою ціллю.

"Телеграф" поцікавився у ChatGPT, про що свідчить така риторика українського президента та які політичні сигнали він адресує Кремлю та Вашингтону.

Що Зеленський сказав про Кримський міст

Зеленський наголосив, що Росія не може розраховувати на безпеку власних стратегічних об'єктів, якщо продовжує атакувати українську інфраструктуру. Президент нагадав, що протягом війни російські війська неодноразово завдавали ударів по українських мостах, залізниці та інших об'єктах транспортної інфраструктури.

За його словами, цього року Росія особливо активно атакувала українську логістику, зокрема залізничну інфраструктуру та мости. Україна, своєю чергою, змушена реагувати на такі дії.

"І, звісно, ми мусили реагувати. І, звісно, ми відповіли по Кримському мосту. Тому вони повинні розуміти, що відбувається", — заявив Зеленський.

Президент окремо наголосив, що Кримський (Керченський) міст є законною ціллю для українських військових, оскільки Росія незаконно окупувала Крим і збудувала цей об'єкт на захопленій території.

Зеленський також відкинув російські претензії на півострів, наголосивши, що міжнародне співтовариство не визнає Крим частиною Росії.

"Це тимчасово окуповані території. (...) Ми дамо відсіч його атакам на наші мости. І він повинен розуміти, що цей міст все одно не встоїть. Йдеться навіть не про нас — про наші Збройні сили", — сказав глава держави.

Який сигнал Зеленський надсилає Кремлю та Вашингтону

Жорстка риторика Володимира Зеленського щодо Кримського мосту — це не лише військове попередження Кремлю, а й політичний сигнал Вашингтону. На тлі зближення Дональда Трампа з Путіним та переговорів великих держав Україна нагадує, що її майбутнє не може вирішуватися без її участі.

Зеленський демонструє, що Україна не збирається залишатися пасивним учасником геополітичних домовленостей. Навіть якщо Вашингтон шукатиме компроміс із Москвою, це не означає, що Київ погодиться на російські умови або відмовиться від боротьби за окуповані території.

Україна нагадує Вашингтону, що її майбутнє не може вирішуватися без її участі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Заява про те, що Кримський міст "все одно не встоїть", має практичне та символічне значення. Президент наголошує, що Росія не може безкарно знищувати українську інфраструктуру, розраховуючи на недоторканність власних стратегічних об'єктів. Водночас це спосіб посилити тиск на Кремль і змусити його враховувати військові можливості України.

Однією з головних цілей Зеленського є недопущення того, щоб переговори Трампа з Путіним перетворилися на домовленості коштом України. Президент фактично нагадує міжнародним партнерам, що Україна має власні інтереси, ресурси для їхнього захисту та не збирається відмовлятися від суверенітету під зовнішнім тиском.

Водночас така позиція не означає відмову від дипломатії. Радше Зеленський намагається окреслити її межі: переговори можливі, але не ціною української капітуляції.

Відтак заява президента має одразу кілька політичних посилів. Україна демонструє Вашингтону, що не прийме миру на російських умовах, підтверджує власну суб'єктність у міжнародних процесах, повертає питання окупованих територій у центр дискусії та водночас посилює тиск на Кремль, нагадуючи про можливість відповідати на російські атаки по українській інфраструктурі.

Як повідомляв "Телеграф", практичне блокування автомобільного руху на Кримському мосту, на думку Портникова, збільшить навантаження на так звану трасу "Новоросія", прокладену окупованими територіями України.