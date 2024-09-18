На рынке воды в Украине может появиться новая монополия после поглощения "Моршинской" ее конкурентом

АМКУ недавно обнародовал обязательства ООО "Карпатские минеральные воды" с целью получения возражений от участников рынка по поводу вероятной монополизации рынка вследствие передачи ей в управление компаний IDS Ukraine — производителя "Моршинской".

"Установлено, что заявленные концентрации могут привести к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке", — указал АМКУ в своем сообщении и призвал участников рынка предоставить свои возражения и замечания.

В IDS Ukraine уже заявили о существенных рисках такой концентрации. В частности, компания "Карпатские минеральные воды" сможет установить контроль над более чем 50% рынка воды, а со временем довести свою долю до 80%, имея контроль над объединенной сетью дистрибуции с "Моршинской" и запустив свой новый завод, который они сейчас строят.

Кроме того, IDS Ukraine также предупреждает, что ООО "Карпатские минеральные воды" может использовать полученные в результате концентрации экономические преференции для давления на ритейл, манипулирования ценами и создания условий, которые ограничат других производителей воды и закроют доступ к нему его новых игроков.

При этом АМКУ не сможет своевременно реагировать на нарушения, ведь будет получать отчетность от управляющего "Моршинской" всего полгода — за это время "Карпатские минеральные воды" смогут не только переделить рынок в свою пользу, а фактически уничтожить IDS Ukraine и ее рыночные позиции в пользу собственных брендов.

Намерение создать монопольное положение подтверждаются также кадровыми манипуляциями со стороны ООО "Карпатские минеральные воды" (КМВ), проведенными заранее, чтобы позволить КМВ назначить подконтрольных лиц в органы корпоративного управления компаний группы IDS Ukraine.

"Такие кадровые манипуляции позволят назначить подконтрольных лиц в полученные в управление компании группы IDS Ukraine или органы их корпоративного управления", — говорится в обнародованном IDS Ukraine заявлении.

Все эти действия создают угрозу того, что после получения в управление "Моршинской" компания "Карпатские минеральные воды" сможет не только полностью контролировать компании группы IDS Ukraine, но и избежать ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства по защите конкуренции.

Если концентрация будет одобрена АМКУ, есть риск разрушения конкуренции, а монополизация рынка станет основой для манипулирования ценами и их повышения для конечных потребителей.

"IDS Ukraine по-прежнему последовательно выражает предостережения о рисках монополизации и разрушения рыночной конкуренции, существующие даже в случае согласования АМКУ такой концентрации с декларативными обязательствами и ограничениями для ООО "Карпатские минеральные воды", которые могут быть легко им проигнорированы или обойдены даже при формальном видимом соблюдении установленных АМКУ требований", — сказано в заявлении производителя "Моршинской".