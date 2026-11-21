Зеленський пояснив, чому рішення щодо країни не можна ухвалювати без її участі

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News заявив, що Кримський (Керченський) міст не встоїть, а також прокоментував звинувачення Дональда Трампа та можливі рішення щодо завершення війни.

"Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського, в яких він пояснив позицію України щодо Кримського мосту, тиску з боку США та відповідей на російські атаки.

Кримський міст — законна ціль України

Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст, який з'єднує окупований Крим із Росією, є законною ціллю для українських військових. За словами президента, Росія систематично атакує українську транспортну інфраструктуру, зокрема залізницю та мости, тому Україна змушена відповідати.

"І, звісно, це наша абсолютно законна ціль, адже вони окупували наш Крим. Вони окупували нашу територію, збудували цей міст і заявили, що це частина Росії. Звісно, це неправда", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що міжнародна спільнота не визнає Крим російською територією, а Україна продовжуватиме протидіяти російським атакам на свою інфраструктуру.

"Він повинен розуміти, що цей міст все одно не встоїть. Йдеться навіть не про нас — про наші Збройні сили", — заявив глава держави.

Що Зеленський сказав про Трампа та його звинувачення

Президент також прокоментував риторику Дональда Трампа, який продовжує звинувачувати українську владу у війні та говорити про необхідність відставки Зеленського.

"Думаю, я знаю причину, але не впевнений, що маю говорити про це відверто", — відповів президент.

Зеленський пригадав і обіцянку Трампа завершити війну за 24 години після вступу на посаду президента США. За словами українського лідера, він тоді попередив американського політика, що це буде непросто, адже заяви російського президента Володимира Путіна про бажання завершити війну не відповідають його реальним намірам.

"Путін завжди демонструватиме, що хоче закінчити війну, але насправді він хоче нас вбити, знищити й окупувати", — зазначив Зеленський.

Чому Україна не погоджується на рішення без своєї участі

Росія, за словами Зеленського, не дотримується жодних правил ведення війни, тоді як Україна намагається діяти відповідно до них.

Президент наголосив, що рішення щодо України не можна ухвалювати без її участі, навіть якщо йдеться про тиск з боку інших держав.

"Неможливо приймати рішення щодо будь-якої країни, навіть маленької, без участі самої ж країни. Ви думаєте, що можете чинити на неї тиск, але в довгостроковій перспективі ви станете тим, хто припустився величезної помилки, а ця країна переможе", — заявив Зеленський.

Зеленський також закликав не прирівнювати Росію та її союзників до України, яка захищається від агресії.

"Не можна порівнювати агресора та тих, хто його підтримує, з жертвою та тими, хто захищає своє життя та своїх дітей. Це величезна політична помилка. Ми всі маємо визнати, що Путін і РФ зараз — агресори", — наголосив президент.

Глава держави окремо пояснив, як Україна реагуватиме на атаки по енергетичній інфраструктурі.

"Наше правило дуже чітке: ми даємо відсіч. Якщо РФ атакує нашу енергетику, ми знайдемо спосіб ударити по її. Ми мусили вчинити майже так само — не нападати на цивільне населення, а блокувати їхні можливості. Інакше вони не відчують, що означає війна", — підкреслив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", саміт АТЕС майже не наблизив Україну до миру, але розв’язав руки Європі для активнішої підтримки Києва.