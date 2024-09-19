Україна проти злиття двох світових компаній? В АМКУ прояснили ситуацію з Одеським портом

Причиною появи справи АМКУ про концентрацію через купівлю швейцарською компанією MSC частки німецької компанії HHLA стала вимога Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Це випливає із відповіді голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка на запит "Телеграфа".

Як раніше повідомляв "Телеграф", найбільший український контейнерний термінал в Одесі (ДП КТО), яким керує HHLA, у результаті цієї угоди перейде під контроль судноплавного гіганта та світового лідера контейнерних перевезень – компанії MSC. Проте АМКУ побачив d угоді ризики для України.

Як пояснив Кириленко, у разі виявлення підстав для заборони концентрації закон вимагає, щоб АМКУ розглянув справу.

З відповіді голови комітету випливає, що вищезазначена справа про концентрацію була розпочата з метою дослідження ринку перевалки контейнерних вантажів у межах порту Одеса.

Концентрація в певних умовах може призвести до монополізації зазначеного ринку, що за законом є основою заборони концентрацій.

Павло Кириленко пояснив, що якщо буде виявлено монополію в порту Одеси, то комітет вимагатиме від учасників концентрації усунути її негативний вплив на конкуренцію.

У свою чергу адміністрація ДП КТО вважає, що ризик монополізації ринку через злиття МSC у HHLA відсутня. На їхню думку, яку вони виклали у офіційній відповіді "Телеграфу", в Україні існує кілька контейнерних терміналів, потужність яких перевищує максимальний довоєнний рівень фактичних обсягів перевалки контейнерів.