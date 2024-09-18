Готель "Україна" в Києві пустили з молотка: хто став новим власником і що про нього відомо

Участь в аукціоні взяли три компанії

Київський готель Україна, який потрапив у перелік об’єктів "Великої приватизації-2024", у середу, 18 вересня, пустили з молотка. Фінальна ціна за готель на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві склала 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 раза більше від стартової.

Про це повідомило видання "Forbes Ukraine". Зазначається, що в аукціоні брали участь три компанії. Переможцем стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.

Згідно з даними платформи YouControl, основний вид діяльності компанії це надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу — 768 000,00 грн.

При цьому виторг підприємства за 2023 рік – 334 000 грн, йдеться на аналітичному порталі. Виторг за перше півріччя 2024-го не опублікований.

Кінцевий бенефіціар компанії — Максим Володимирович Кріппа. Він є громадянином України проте зареєстрований в ОАЕ.

Згідно з даними порталу, "Україна" – не перший готель Кріппи. У 2020 році він купив готель "Дніпро" на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України, у 2023 році – заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів. Одним з останніх великих публічних придбань Максима Кріппи став бізнес-центр "Парус".

Максим Кріппа також є власником кіберспортивної команди NAVI і розробника S.T.A.L.K.E.R. Згідно з даними порталу GameDev, Кріппа є засновником благодійного фонду MK Foundation, який регулярно допомагає Збройним силам України. Сам чоловік не дає коментарів чи інтерв’ю, його профілі в соцмережах є закритим, а ще три роки тому про нього майже ніхто не чув.

Як пишуть на GameDev, на різних підозрілих сайтах регулярно з’являються "викривальні" статті про підприємця, що містять усі прикмети замовних. Фокусуються вони здебільшого на трьох аспектах. Перший це ігорний бізнес. Другий — ніби-то наявність у Кріппи порностудій в Запоріжжі та Дніпрі. Третій — ніби-то його зв’язок російським православним олігархом Костянтином Малофєєвим. Доказів цим фактам немає.

Максим Кріппа, архів Forbes

Інші учасники аукціону з продажу готелю "Україна" – ТОВ "Аларіт-Пром-" Сергія Сподіна і ТОВ "Житомирський Меблевий Комбінат" Вадима Григорʼєва.

Нагадаємо, голова Фонду державного майна Віталій Коваль в коментарі виданню "Телеграф" у березні 2024 року розповідав про те, що великі іноземні готельні мережі дуже зацікавлені у веденні бізнесу в Україні. За його словами, щонайменше три всесвітньо відомі мережі вже зацікавилися деякими об’єктами, зокрема і готелем "Україна".

"Їм ці об’єкти цікаві, ми бачимо це. Точно вже у трьох мереж є зацікавленість щодо цих готелів", — розповідав Коваль.

Стартова вартість готелю становила майже 1,05 млрд грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. Під час аукціону жоден з учасників торгів не піднімав ставки вище своєї початкової заявки.

Готель "Україна"

Готель "Україна"

Будівництво 16-поверхового чотиризіркового готелю на алеї Героїв Небесної Сотні, 4 розпочалося у 1954 році в межах післявоєнної відбудови Хрещатика. Свого часу готель був одним з найвищих хмарочосів на території сучасної України.

Офіційне відкриття готелю відбулося 28 вересня 1961 року. Будівля має шість конференц-залів, кімнати для переговорів і фонд у 363 номери. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також паркінг на 80 автівок.

До 2001 року готель називався "Москва". На честь 10-річчя незалежності України, його перейменували на готель "Україна". А у 2003 році готель частково реставрували.

У 2014 році, в період трагічних подій на Майдані, у готелі влаштували медпункт для надання допомоги пораненим. Туди ж активісти зносили вбитих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві з молотка підуть частка великого ТРЦ та відомий готель.