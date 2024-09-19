Украина против слияния двух мировых компаний? В АМКУ прояснили ситуацию с Одесским портом

Причиной появления дела АМКУ о концентрации посредством покупки швейцарской компанией MSC доли немецкой компании HHLA стало требование Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Это следует из ответа главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко на запрос "Телеграфа".

Как ранее сообщал "Телеграф", крупнейший украинский контейнерный терминал в Одессе (ДП КТО), которым управляет HHLA, в результате этой сделки перейдет под контроль судоходного гиганта и мирового лидера контейнерных перевозок – компании MSC. Однако АМКУ увидел в сделке риски для Украины.

Как объяснил изданию Кириленко, в случае выявления оснований для запрета концентрации закон требует, чтобы АМКУ рассмотрел дело.

Из ответа главы комитета следует, что вышеупомянутое дело о концентрации было начато с целью исследования рынка перевалки контейнерных грузов в пределах порта Одесса.

Концентрация в определенных условиях может привести к монополизации указанного рынка, что по закону является основанием для запрещения концентраций.

Павел Кириленко объяснил, что если будет выявлена монополия в порту Одесса, то комитет потребует от участников концентрации устранить ее негативное влияние на конкуренцию.

В свою очередь, администрация ДП КТО считает, что риск монополизации рынка из-за слияния МSC у HHLA отсутствует. По их мнению, которое они изложили в официальном ответе "Телеграфу", в Украине существует несколько контейнерных терминалов, мощность которых превышает максимальный довоенный уровень фактических объемов перевалки контейнеров.