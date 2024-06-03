Суд передав легендарний київський ТРЦ Гулівер в управління АРМА: хто його власник і чи можуть його продати (фото)

Майно передається лише в управління

Заарештований столичний ТРЦ "Гулівер", який належав бізнесменові Віктору Поліщуку, передали до управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Це ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

Про це повідомляє пресслужба Шевченківського районного суду міста Києва. Так, 3 червня 2024 року суддя-слідчий у рамках кримінального провадження розглянув клопотання про передачу ТРЦ Gulliver в управління АРМА. Клопотання було ініційоване Офісом генерального прокурора. Феміда задовольнила його.

Зазначається, що майно передається лише у управління, а не для реалізації.

"Питання щодо передачі згаданого майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося. Водночас, прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині вирішення питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався.", – повідомила пресслужба суду у Facebook.

Також стало відомо, що АРМА має проводити періодичні перевірки (не рідше ніж один раз на місяць) ефективності управління заарештованими активами, переданими ним в управління.

Зазначимо, за даними Forbes, З початку великої війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, що управляють багатофункціональним комплексом Gulliver, мережею електроніки та побутової техніки "Ельдорадо" й кількома великими складами, перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014–2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023-го БЕБ повідомило генеральному директору Gulliver Ірині Круппе про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019–2021 років дирекція торговельного центру уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг і придбання матеріальних цінностей тощо.

"Дирекція торговельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, у тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різних послуг та придбання матеріальних цінностей. Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не вироблялися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість" — повідомило Бюро.

Так товариству – власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку, зазначалося у повідомленні.

Як виглядає ТРЦ Гулівер

Як раніше повідомляв "Телеграф", Віктор Поліщук має тісні зв'язки з Росією. Українське "Ельдорадо", власником якого був підприємець, не відмовилося від бізнесу з Росії й після року масштабної агресії. Жінка Поліщука — Лілія Резвая, племінниця дружини екс-президента Росії Дмитра Медведєва. Також бізнесмен там зв'язки з Віктором Медведчуком і Віктором Януковичем.