Україну можуть примусити підвищити ПДВ: у Раді назвали умову

Все залежатиме від політики уряду

Якщо у бюджеті на 2025 рік будуть збільшені видатки, які не покриті реальними доходами, Міжнародний валютний фонд вимагатиме від України підвищення податку на додану вартість. ПДВ можуть підвищити щонайменше на 2 відсоткових пункти.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, пише "Економічна правда". Вона підкреслила, що деякі народні депутати готові піти на цей крок добровільно.

Підласа зазначила, що у 2025 році видатки збільшаться всього на 5,4%, тому що у держави не з’явилось радикально нових джерел надходжень у державному бюджеті. За її словами, той невеликий пакет податкових змін, який, можливо, проголосує Верховна Рада у жовтні, покриє лише 3,5% усіх наших видатків.

Вона додала, що значних змін до бюджету 2025 року не буде. Підласа наголосила, що проєкт держбюджету вже погоджений із МВФ.

Нагадаємо, що уряд уже затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи загального фонду без трансфертів та грантів становитимуть 2 трлн грн. Витрати складуть 3,64 трлн грн. На сектор безпеки та оборони передбачено виділити 2,22 трлн грн, що становить 26,3% ВВП. Курс долара заклали на рівні 45 грн.