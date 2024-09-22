Украину могут заставить повысить НДС: в Раде назвали условие

Все будет зависеть от политики правительства

Если в бюджете на 2025 год будут увеличены расходы, не покрытые реальными доходами, Международный валютный фонд потребует от Украины повышения налога на добавленную стоимость. НДС могут повысить по меньшей мере на 2 процентных пункта.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет "Экономическая правда". Она подчеркнула, что некоторые народные депутаты готовы пойти на этот шаг добровольно.

Подласса отметила, что в 2025 году расходы увеличатся всего на 5,4%, потому что у государства не появилось радикально новых источников поступлений в государственном бюджете. По ее словам, небольшой пакет налоговых изменений, который, возможно, проголосует Верховная Рада в октябре, покроет лишь 3,5% всех наших расходов.

Она добавила, что значительных изменений в бюджете 2025 не будет. Пидласа подчеркнула, что проект госбюджета уже согласован с МВФ.

Напомним, что правительство уже утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Доходы общего фонда без трансфертов и грантов составят 2 трлн грн. Расходы составят 3,64 трлн грн. На сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить 2,22 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП. Курс доллара был заложен на уровне 45 грн.