Понад 9 млрд на культуру: цікаві моменти з проєкту бюджету на 2025 рік

Значну увагу приділять підвищенню культурного рівня громадян

Культурна сфера України отримає значну фінансову підтримку в наступному році. Згідно з проєктом Державного бюджету на 2025 рік, на культуру та медіапростір планують виділити понад 9,5 млрд гривень.

Ці кошти спрямують на підтримку театрів, концертних організацій та інших культурних закладів. Проєкт бюджету передбачає створення механізмів для розвитку галузі та популяризації національної культури.

Розподіл коштів на культурні проєкти

Зокрема, на театри та художні колективи планують витратити 2 044 млн гривень. Ця сума включає фінансування Національного камерного ансамблю "Київські солісти", що сприятиме формуванню єдиного культурного простору країни.

Значну увагу приділять розвитку особистості та підвищенню культурного рівня громадян. На ці цілі виділять 2 127,4 млн гривень. З них 262,8 млн гривень підуть на охорону та збереження національного культурного надбання.

Проєкт бюджету також передбачає кошти на відновлення та увічнення національної пам'яті — 33 млн гривень. Окремо виділять 100 млн гривень на програму державної допомоги громадянам для придбання книг.

Для поширення україномовного культурного продукту серед населення заплановано 145,7 млн гривень. На захист національного інформаційного простору та протидію деструктивній пропаганді спрямують 205,4 млн гривень.

Значну суму — 3 685,2 млн гривень — виділять на підтримку функціонування та розвитку суспільного медіа й забезпечення інформаційної безпеки держави.

Інші важливі бюджетні видатки

Крім культурної сфери, проєкт бюджету передбачає значні видатки на інші галузі. На медицину планують виділити 210,7 млрд гривень, а на освіту — 169,3 млрд гривень. Сектор безпеки та оборони отримає 2,22 трлн гривень, що становить 26,3% від ВВП.

Уряд подав до Верховної Ради проєкт бюджету на 2025 рік. Згідно з регламентом, документ розглядатимуть у трьох читаннях. Остаточне ухвалення бюджету має відбутися не пізніше 1 грудня.

Раніше "Телеграф" писав, що Податки в Україні хочуть підвищити "заднім числом". Крім населення підвищений податок платитимуть банки.