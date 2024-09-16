ФОПам не сподобається: у Раді хочуть скасувати важливе для підприємців положення

Норму скасовують прикінцеві положення проєкту державного бюджету

У 2025 році фізичні особи-підприємці (ФОП) будуть знову зобов’язані сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Нагадаємо, з липня 2024 року він зріс і складає 5280 гривень за квартал (мінімальний внесок).

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна. Зупинення дії цієї норми Закону про ЄСВ передбачено п. 3 прикінцевих положень проєкту державного бюджету.

Южаніна нагадала, що з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе. Саме цю норму, яку було внесено на початку повномасштабного вторгнення, і скасовують прикінцеві положення проєкту державного бюджету.

"Право сплачувати ЄСВ добровільно весь цей час було, і податкова неодноразово наголошувала, що сплата ЄСВ впливає на зарахування страхового стажу", — написала Южаніна.

Зі скасуванням норми, довоєнну систему оподаткування можна буде вважати остаточно повернутою, додала нардепка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що податки в Україні хочуть підвищити "заднім числом". Податковий Комітет Верховної Ради вже прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту.