"Тисяча Зеленського". Стало відомо, на що дозволять витрачати ці кошти

В Мінекономіки розказали, яка сума закладається на виплати та чи не обтяжить вона держбюджет і економіку

Загальна прогнозована сума коштів, які закладаються в держбюджеті під виплату 1 тисячі гривень в рамках програми "Зимова підтримка", становитиме близько 6-8 млрд грн. А кожен громадянин, якому нараховуватиметься ця допомога, зможе витратити кошти не на всі товари чи послуги. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розказала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

— Зараз будуть збиратися залишки [коштів] по всім програмам Мінекономіки, і з цих грошей формуватиметься бюджет на виплату до кінця цього року. Це буде десь 6 млрд грн. У нас є прогноз розрахунків [по виплатах]. Ми взяли показники по виплатах "ковідних тисяч". Тоді приблизно гроші отримали більше 8 мільйонів людей, яким виплатили майже 9 млрд грн. Відповідно, розуміємо, що тоді населення було більше, а зараз менше. Зараз ми виходимо з тих показників і орієнтуємося, що буде орієнтовна та сама кількість людей, які подадуть заявку в "Дії", аби отримати цю виплату, — розказала вона.

Бігун при цьому запевнила, що загальна сума витрат на виплату по тисячі гривень не вплине на макропоказники та не обтяжить держбюджет: "Це не перегріє економіку, а підтримає її. Ми не очікуємо, що ці виплати сприятимуть зростанню цін чи інфляції. Це не та сума, яка може так суттєво вплинути".

Водночас, за словами заступниці міністра, після отримання 1 тис. грн громадяни зможуть витрачати нараховані кошти не на всі товари чи послуги в межах цієї суми.

— Зміняться умови для всіх коштів — і по Національному кешбеку, і по додатковій зимовій підтримці. Їх можна буде витрати в аптеках на медикаменти і на книги, але українського виробництва, — уточнила представниця Мінекономіки.

Про всі тонкощі і нюанси програми "Національний кешбек", вимоги ЄС до України щодо держзакупівель та коли врешті до Росії завітає "чорний лебідь" — читайте в інтерв'ю з Надією Бігун на "Телеграфі" найближчим часом. А повну відеоверсію бесіди із заступницею міністра економки очікуйте на нашому ютуб-каналі.

Як повідомлялось, в Україні з вересня цього року діє державна програма Національного кешбеку. На сьогодні, за даними Мінекономіки, до проєкту долучилися майже півтори тисячі вітчизняних виробників, які пропонують близько 300 тис. товарів. Виплати по Нацкешбеку стартували з 1 жовтня.

Також "Телеграф" детально розповідав, що це за програма та як саме взяти участь у ній.