"Тисяча Зеленського" не новаторство: що таке "Юліна тисяча" та "Вітіна штука"

Після "Юліною тисячі" бюджет обіднів аж на 5 млрд грн

Заява президента України Володимира Зеленського про надання українцям по 1 тисячі гривень з 1 грудня у багатьох викликає питання. На тлі цього в мережі згадати і про "Юліну тисячу", і про "Вітіну штуку".

"Телеграф" розповість про вищевказані виплати та коли і для чого їх давали українцям раніше. Отримання коштів від держави у якості підтримки не новаторство, навіть Зеленський кілька разів вже вдавався до цього з початку свого президента. Проте суми були різні.

Що таке "Юліна тисяча" та "Вітіна штука"

У 2008 році тоді прем'єр-міністрка України Юлія Тимошенко пообіцяла українцям виплатити по 1 тисячі грн на особу. Це було компенсацією втрачених коштів у радянському Ощадбанку СРСР. Обіцяні гроші українці отримали, проте держбюджет тоді обіднів аж на 5 млрд грн.

На цьому тисячні виплати громадянам України не зупинились, адже у 2012 році Віктор Янукович теж пообіцяв виплатити по 1 тисячі грн. Це була компенсація за знецінені вклади 6 млн вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР. Тоді в народі ці гроші прозвали "Вітіною тисячею" або "Вітіною штукою".

Проте 1 тисяча у 2008 та 2012 роках, і у 2024 це зовсім різні гроші, і вони мають кардинально відмінну вагу. Так, за словами Forbes, тисяча гривень на 2008 рік у чинних цінах – це близько 6000 грн, які у 2012 році становили вже до 4400 грн. А наприкінці 2021 року, в момент запровадження єПідтримки, становили лише 1150 грн в еквіваленті сьогодення.

Які виплати ще робив Зеленський

У 2021 році він запровадив програму єПідтримка. Адже тоді економіка сильно постраждала від карантину, зумовленого пандемією. І у 2021 усі українці, які вакцинувалися вчасно отримали 1000 грн. Тоді ці гроші в народі прозвали "ковідна тисяча".

Також ще на початку повномасштабного вторгнення громадяни отримали одноразову виплату у сумі мінімальної зарплатні, адже тоді більшість людей залишилась без роботи.

Наразі президент Зеленський теж запускає програму виплати для українців 1 тисячі грн, але схоже, що вона немає жодних умов долучення. Ці гроші в народі вже прозвали "Вовина тисяча".

Раніше "Телеграф" розповідав, що економіст оцінив рішення про 1000 грн від Зеленського.