З 1 жовтня запрацюють виплати по "Національному кешбеку": що це таке та як користуватися

Українцям буде нараховуватися 10% кешбеку від ціни за придбання товарів, які беруть участь у програмі

З 1 жовтня 2024 року українці-споживачі зможуть отримати перші виплати за програмою Національного кешбеку "Зроблено в Україні". Гроші, які покупці накопичували з 1 вересня, купуючи українські товари зі спеціальним маркуванням, можна буде отримати до 20 жовтня.

Програма поширюється на товари українського виробництва, виробники яких беруть участь у програмі. Українцям буде нараховуватися 10% кешбеку від ціни за придбання таких товарів. Максимально накопичити за місяць можна до 3000 гривень.

Як користуватися: створити віртуальну карту в банку, потім в "Дії" знайти відповідний сервіс та доєднати до сервісу свій рахунок. Під час придбання в магазинах товарів, які беруть участь в програмі, частину грошей будуть повертати на цей спеціальний рахунок. Обмеження – розраховуватися за товари можна тільки безготівково, банківською карткою, тоді буде нараховано кешбек.

Зазначимо, що близько 3 мільярдів гривень готові виділити з держбюджету України на 2024 рік для підтримки національного виробництва. За попередніми підрахунками, у програми могли взяти участь до 30% українців – користувачів банківських карток.

Втім, у програми є й проблеми. Як писав "Телеграф", однією з ключових проблем нещодавно запущеної в Україні програми "Національний кешбек" є надто м'які критерії визначення "українського товару". Для участі в програмі достатньо, щоб товар мав штрих-код, який починається з "482". Фактично, достатньо лише фасування товару в Україні, щоб він вважався вітчизняним, незалежно від фактичної доданої вартості.

Більше про Національний кешбек та його проблеми читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Український кешбек: чи виправдає ініціатива очікування уряду?".