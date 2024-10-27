У Раді пояснили, як "тисяча Зеленського" вплине на фінансування армії

Нардепка розповіла, як планує їх витратити

Анонсована президентом Володимиром Зеленським програма соціальної підтримки населення повинна підняти внутрішній попит. А отримані від цього податки підуть на фінансування армії.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, до концептуальної розробки нової" Є-підтримки" фінансовий та бюджетний комітети ВРУ не залучались, це суто ініціатива президента.

"Підкреслю, що якби ці кошти, які зараз закумульовані за рахунок міжнародної підтримки можна було віддати на армію, то це було б зроблено беззаперечно. Але "фокус" з цими грошима в тому, що їх можна використати тільки на соцзахист населення", — підкреслила нардепка.

За словами Василевської-Смаглюк, якби ці кошти були б направлені на потреби внутрішньо переміщених осіб, то були б незадоволені пенсіонери. Водночас вона наголосила, що, якби ці кошти дали пенсіонерам, обурилися б вчителі, а якби вчителям — засмутилися б лікарі і так далі.

"Найбільший запит населення зараз — на справедливість, тому, мабуть, президент ухвалив рішення розподілити на всіх порівну. Гроші, кому вони необхідні, підуть на купівлю товарів та послуг вітчизняного виробництва: ліки, комуналка, книги", – заявила Василевська-Смаглюк.

Вона пояснила, що виділення цих коштів підніме внутрішній попит, а значить закумулює більше податків, які своєю чергою підуть на армію. Нардепка нагадала, що армія фінансується виключно з коштів, зібраних у платників податків.

"Кому ці гроші не потрібні — зможе задонатити їх на зброю, що я, власне, і зроблю, наприклад, бо мій чоловік служить в ЗСУ, тобто гроші так чи інакше залишаться в сімʼї. Думаю багато колег по парламенту приєднаються до мене", — підсумувала вона.

Нагадаємо, відомий економіст Ілля Несходовський у коментарі "Телеграфу" розкритикував рішення влади виплати українцям по 1000 гривень.