"Тысяча Зеленского". Стало известно, на что разрешат тратить эти средства

В Минэкономики рассказали, какая сумма закладывается на выплаты и не обременит ли она госбюджет с экономикой

Общая прогнозируемая сумма средств, которые закладываются в госбюджете под выплату 1 тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка", будет составлять около 6-8 млрд грн. Это в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун.

— Сейчас будут собираться остатки [средств] по всем программам Минэкономики, и из этих денег будет формироваться бюджет на выплату до конца текущего года. Это будет где-то 6 млрд грн. У нас есть прогноз расчетов [по выплатам]. Мы взяли показатели по выплатам "ковидных тысяч". Тогда примерно деньги получили более 8 миллионов человек, которым выплатили около 9 млрд грн. Соответственно, понимаем, что тогда населения было больше, а сейчас меньше. Сейчас мы исходим из тех показателей и ориентируемся, что будет приблизительно то же количество людей, которые подадут заявку в "Дии", чтобы получить данную выплату, — рассказала она.

Бигун заверила, что общая сумма расходов на выплату по тысяче гривен не повлияет на макропоказатели и не обременит госбюджет: "Это не перегреет экономику, а поддержит ее. Мы не ожидаем, что эти выплаты будут способствовать росту цен или инфляции. Это не та сумма, которая может столь существенно повлиять".

В то же время, по словам замминистра, после получения 1 тыс. грн. граждане смогут тратить начисленные средства не на все товары или услуги в пределах этой суммы.

— Изменятся условия для всех средств и по Национальному кешбэку, и по дополнительной зимней поддержке. Их можно будет потратить в аптеках на медикаменты и на книги, но украинского производства, — уточнила представительница Минэкономики.

Обо всех тонкостях и нюансах программы "Национальный кешбэк", требованиях ЕС к Украине относительно госзакупок и когда в конце концов в Россию посетит "черный лебедь" — читайте в интервью с Надеждой Бигун на "Телеграфе" в ближайшее время. А полную видеоверсию беседы с замминистра экономки ожидайте на нашем ютуб-канале.

Как сообщалось, в Украине с сентября этого года действует государственная программа Национального кешбэка. На сегодняшний день, по данным Минэкономики, к проекту присоединились почти полторы тысячи отечественных производителей, которые предлагают около 300 тыс. товаров. Выплаты по Нацкешбэку стартовали с 1 октября.

Также "Телеграф" подробно рассказывал, что это за программа и как принять участие в ней.