Як отримати "тисячу Зеленського" без "Дії": у Мінекономіки дали відповідь

Програма почне діяти з 1 грудня 2024 року

Виплату у вигляді "тисячі Зеленського" можна отримати навіть без доступу до "Дії". Влада вже розробляє механізм для виплат альтернативним способом.

Про це пише УНН, посилаючись на коментар Мінекономіки. За словами його представників, механізм отримання коштів єПідтримки, а саме 1 тис. на українця через відділення Укрпошти вже у розробці. Це буде зроблено для зручності тих громадян, які не мають смартфонів та доступу до "Діє".

Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон. Програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", — кажуть у Мінекономіки.

Для довідки: програма почне діяти з 1 грудня 2024 року. Заявку на участь у програмі можна буде подати через "Дію" протягом грудня, січня чи лютого. Для цього необхідно активувати картку Національний кешбек. Виплата надійде на цю картку. Витратити 1000 грн можна буде протягом 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, придбання медикаментів, книг або донатів до фондів, що підтримують Сили Оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилася велика кількість мемів про виплати, які анонсував Зеленський. Дехто прозвали їх "Вовина тисяча".