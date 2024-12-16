Офис президента не поддержал Пышного в войне с бывшим топ-менеджером "Укргазбанка": что нашел "Телеграф"

Банковая, похоже, стала на сторону Хелемского в конфликте с Пышным

История с выводом из "Укргазбанка" почти 19 млн евро в пользу недобросовестного газотрейдера, где одним из вероятных фигурантов является банкир Геннадий Хелемский, набирает обороты. Недавно Хелемский заявил, что лично он к согласованию кредитов "Укргазбанка" вообще не имел отношения, а также подчеркнул, что такое согласование не могло состояться без ведома НБУ. Нацбанком сейчас руководит Андрей Пышный, у которого с Хелемским были дружеские отношения, однако сейчас они испортились. Показательно, но сообщение Хелемского публично поддержали лица, напрямую связанные с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Такой вывод можно сделать из комментариев под сообщением Геннадия Хелемского в Facebook, посвященном этому резонансному делу.

"Как председатель Департамента торгового финансирования, я не мог, даже если бы сильно пожелал этого, выдать "кредит" клиенту, хорошему или плохому. Кредитные решения в банке принимает кредитный совет, далее по большим кейсам — правление, а по самым большим — наблюдательный совет, к тому же все заседания проходят при участии кураторов НБУ, и решение принимается только при условии поддержки служб. Я никогда, подчеркиваю, НИКОГДА не был членом кредитного совета, или правления, или наблюдательного совета "Укргазбанка". Нет ни одного решения, которое я бы согласовывал, даже больше и не могло быть", — подчеркнул в своем сообщении бывший руководитель Департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка" Хелемский.

Через несколько дней после публикации сообщение собрало более 130 комментариев, преимущественно с поддержкой, в том числе и от известных публичных лиц. Один из показательных комментариев оставила Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента.

"Ген, держись! Мне стыдно за коллег. Но надеюсь, будет проведено беспристрастное, а не заказное расследование. Ты порядочный и очень профессиональный человек, и многое сделал для государственного банка!", — написала Мудрая.

Не осталась в стороне и бывшая бизнес-партнерша Андрея Ермака по "Международной юридической компании", а ныне член наблюдательных советов "Ощадбанка" и "Укрнафты" Роза Топанова. Она призвала Хелемского держаться, а также поддержала в решении покинуть его нынешнюю должность в D.Trading (из сообщения Геннадия Хелемского следует, что приблизительно последние полгода он работал в компании D.Trading, входящей в группу ДТЭК Рината Ахметова. В настоящее время он принял решение оставить должность, "чтобы не подставлять под удар команду". — Ред.)

"Держись. И хорошая позиция по компании. Все это проходит. Обнимай своих невероятных девочек", — написала Топанова.

Напомним, дело, фигурантом которого, вероятно, является Геннадий Хелемский, касается открытия в рамках действующего договора непокрытых аккредитивов в общей сумме 30 млн евро, которое должностные лица "Укргазбанка" в июне 2023 года согласовали для газотрейдера ООО "Нексттрейд", якобы, для проведения расчетов со словацкой NextTradeEurope. Но в итоге заемщик средства не вернул и сейчас задолжал UGB более 18,5 млн евро.

Как писал "Телеграф", в июне 2024 года Национальной полицией было открыто уголовное производство по противоправному завладению средствами "Укргазбанка" по заявлению самих банкиров, после чего банк даже был признан потерпевшим по делу. Однако 29 ноября у ряда лиц из руководства финучреждения, причастных к согласованию этого кредита, были проведены обыски. Причем, проводила их уже не Нацполиция, а НАБУ.

Журналист Сергей Лямец со ссылкой на собственные источники отметил, что обыски НАБУ проводилось по заявлению Национального банка и по инициативе его руководителя Андрея Пышного. Все это журналист считает сведением счетов со стороны Пышного, в том числе с нынешним руководителем "Ургазбанка" Родионом Морозовым и его братом Александром Морозовым, а также бывшим конкурентом на должность главы "Ощадбанка" Геннадием Хелемским. Причина, якобы, в том, что Пышному не удается распространить свое влияние на нынешнее руководство банка, тяготеющее к другой группе влияния.

"Длительное время Пышного считали очень лояльным к Морозову-старшему. Он был его учителем и многое для него сделал. Собственно из-за этой давней дружбы Пышный долго двигал Родиона Морозова на должность главы "Укргаза". Интересно, что обыски проходили по заявлению НБУ. Мне об этом говорят как о подтвержденном факте. "По заявлению НБУ" означает по заявлению "Пышного". Как до такого дошло — читайте в моем предыдущем сообщении. Если коротко, теперь они не друзья, и ничего личного. Этим действующий глава НБУ сводит счета сразу с несколькими людьми. Во-первых, с Геннадием Хелемским, который в свое время являлся мощным конкурентом Пышного на должность главы "Ощадбанка". Во-вторых, с Морозовыми", — написал Лямец.

Он также не исключил, что обыски НАБУ могли быть согласованы в Офисе президента.

"Интересно, что обыски проводились НАБУ. Это доказывает, что они сотрудничают с Офисом президента очень хорошо, как и традиционные СБУ/ГБР", — отметил журналист.

В то же время нынешняя публичная поддержка бывшего руководителя Департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка" со стороны лиц, приближенных к Андрею Ермаку, вполне может означать, что у Зеленского есть несколько иная позиция относительно этих обысков. Во всяком случае, конкретно в отношении личности Хелемского. Указанное вполне может быть прямым намеком Пышному, на чьей стороне будет ОП по этому делу.

Интересен еще один нюанс, который можно найти, читая комментарии под сообщением Хелемского. Это реакция его супруги.

"Любимый, ты лучший в своей деятельности! Поэтому его это бесит ", — написала Яна Хелемская.

Интересно, кого жена экс-чиновника "Укргазбанка" имела в виду под "его"?

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