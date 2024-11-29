Обшуки в "Укргазбанку": силовики прийшли до центрального офісу (відео)

Офіційно в НАБУ це не коментували

У п'ятницю, 29 листопада, співробітники Національного антикорупційного бюро пришли з обшуком до столичного офісу "Укргазбанку" (UGB). Він знаходиться у бізнес-центрі "Парус" у Печерському районі Києва.

Джерело "Телеграфу" передало відео, на якому зафіксовано, як люди у камуфляжному одязі та з шевронами НАБУ зайшли у приміщення бізнес-центру. Це сталося приблизно об 9:35.

Як відомо, офіс "Укргазбанку" знаходиться на сьомому поверсі. І хоч на відео не показано, куди саме далі пішли представники НАБУ, за інформацією наших джерел, вони проводили слідчі дії саме в офісі банку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співробітники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії в "Укргазбанку". Цю інформацію підтвердили наші джерела в НАБУ.

Крім того, за даними наших джерел, слідчі дії можуть бути пов'язані з рішенням щодо видачі кредитних коштів. За їхніми даними, банк нібито видав кредит імпортеру газу без надання застави в розмірі 800 мільйонів гривень.

Нагадаємо, за даними Телеграм-каналу "Опердень", правоохоронці прийшли з обшуками до керівництва "Укргазбанку" (UGB). Зокрема мова йде про виконуючого обов'язки голови правління банку Радіона Морозова та його брата Олександра Морозова, заступниць голови правління банку Наталію Василець і Тамару Савощенко.