Вийшли самі на себе? Розкрито нові подробиці обшуків щодо скандального кредиту "Укргазбанку"
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Розслідування пов'язано з неповерненням кредиту в 18,5 млн євро
Виконувач обов’язків голови правління "Укргазбанку" (UGB) Родіон Морозов заявив, що обшуки в цій фінустанові були пов’язані з розслідуванням, розпочатим за зверненням самого банку ще у червні 2024 року.
Про це він повідомив у ході робочого візиту до Львова 4 грудня, пише видання Zaxid.net.
"Дійсно, 29 листопада правоохоронні органи прийшли до банку та проводили слідчі дії у приміщеннях банку. Можливо, сам формат був не дуже приємною, але абсолютно правильною частиною розслідування, яке базується на інформації, що банк самостійно виявив та передав правоохоронцям ще у червні 2024 року. Якщо більш детально, то у квітні цього року ми виявили підозрілі операції, пов’язані з групою клієнтів. Після цього банк провів внутрішню перевірку, щоб зрозуміти, чи можуть ці операції бути шахрайськими. За результатами перевірки факти були передані до відповідних органів", — розповів Морозов.
Як раніше писав "Телеграф", саме у червні 2024 року Національною поліцією було відкрите кримінальне провадження щодо протиправного заволодіння коштами "Укргазбанку" за заявою самого банку. Мова йде про неповернення кредиту, який "Укргазбанк" у липні 2023 року видав газотрейдеру ТОВ "Нексттрейд". Але газотрейдер кредит вчасно не повернув і станом на червень 2024 року завинив фінустанові 18,5 млн євро.
У згаданій справі є одна цікава деталь: як випливає із матеріалів судової справи, рішення про видачу кредиту від 13.07.2023 року приймалося Кредитною радою "Укргазбанку" після затвердження Правлінням банку. На той час в. о. голови Правління "Укргазбанку" вже був Родіон Морозов.
І хоча наразі банк визнаний потерпілим у цій справі, вочевидь, лишається відкритим також і питання відповідальності службових осіб банку, які погодили згаданий сумнівний кредит. Не виключено, що саме тому обшуки, що пройшли в UGB 29 листопада, проводило НАБУ, а не поліція, яка починала розслідувати провадження.
Розслідувач Сергій Лямець стверджує, що згадані обшуки можуть бути відображенням конфлікту, який наразі існує між головою НБУ Андрієм Пишним та братами Морозовими (нагадаємо, Родіон Морозов є чинним керівником "Укргазбанку", а його брат Олександр очолював цю установу з 2009-го по 2010 рік).
"Цікаво, що обшуки проходили за заявою НБУ. Мені про це кажуть як про підтверджений факт. "За заявою НБУ" означає за заявою "Пишного". <…> Всі ці обшуки означають, що Морозова-молодшого "збили" з посади. Невдовзі його звільнять, чи він сам піде, і в його житті почнеться період ходіння по слідчих", — пише журналіст.
Нагадаємо, 29 листопада, з’явилася інформація, що правоохоронці прийшли з обшуками до керівництва "Укргазбанку" (UGB). Пізніше стало відомо, що слідчі дії, ймовірно, можуть бути пов'язані з рішенням щодо видачі кредитних коштів.
За даними телеграм-каналу про банківську сферу "Опердень", обшуки проходили у в.о. голови правління Родіона Морозова та його брата Олександра Морозова. Також слідчі дії проходили у заступниць голови правління банку Наталії Василець і Тамари Савощенко.
Компанія "Нексттрейд", з діями якої, ймовірно, були пов’язані обшуки, до 2021 року називалася "Некст ойл трейд". Її пов’язують з Олександром Башкаленком, функціонером ОПЗЖ, який за часів Януковича був першим заступником голови Волинської ОДА. Зокрема, серед бенефіціарів компанії, за даними YouControl, вказаний Башкаленко Костянтин Олександрович, таке ж ім’я має і син Башкаленка. Як пише sylapravdy.com, компанія раніше потрапляла у низку скандалів, зокрема, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та ймовірним продажем газу в Луганськ.