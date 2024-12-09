Вийшли самі на себе? Розкрито нові подробиці обшуків щодо скандального кредиту "Укргазбанку"

Розслідування пов'язано з неповерненням кредиту в 18,5 млн євро

Виконувач обов’язків голови правління "Укргазбанку" (UGB) Родіон Морозов заявив, що обшуки в цій фінустанові були пов’язані з розслідуванням, розпочатим за зверненням самого банку ще у червні 2024 року.

Про це він повідомив у ході робочого візиту до Львова 4 грудня, пише видання Zaxid.net.

"Дійсно, 29 листопада правоохоронні органи прийшли до банку та проводили слідчі дії у приміщеннях банку. Можливо, сам формат був не дуже приємною, але абсолютно правильною частиною розслідування, яке базується на інформації, що банк самостійно виявив та передав правоохоронцям ще у червні 2024 року. Якщо більш детально, то у квітні цього року ми виявили підозрілі операції, пов’язані з групою клієнтів. Після цього банк провів внутрішню перевірку, щоб зрозуміти, чи можуть ці операції бути шахрайськими. За результатами перевірки факти були передані до відповідних органів", — розповів Морозов.

Як раніше писав "Телеграф" , саме у червні 2024 року Національною поліцією було відкрите кримінальне провадження щодо протиправного заволодіння коштами "Укргазбанку" за заявою самого банку. Мова йде про неповернення кредиту, який "Укргазбанк" у липні 2023 року видав газотрейдеру ТОВ "Нексттрейд". Але газотрейдер кредит вчасно не повернув і станом на червень 2024 року завинив фінустанові 18,5 млн євро.

У згаданій справі є одна цікава деталь: як випливає із матеріалів судової справи , рішення про видачу кредиту від 13.07.2023 року приймалося Кредитною радою "Укргазбанку" після затвердження Правлінням банку. На той час в. о. голови Правління "Укргазбанку" вже був Родіон Морозов.

І хоча наразі банк визнаний потерпілим у цій справі, вочевидь, лишається відкритим також і питання відповідальності службових осіб банку, які погодили згаданий сумнівний кредит. Не виключено, що саме тому обшуки, що пройшли в UGB 29 листопада, проводило НАБУ, а не поліція, яка починала розслідувати провадження.

Розслідувач Сергій Лямець стверджує, що згадані обшуки можуть бути відображенням конфлікту, який наразі існує між головою НБУ Андрієм Пишним та братами Морозовими (нагадаємо, Родіон Морозов є чинним керівником "Укргазбанку", а його брат Олександр очолював цю установу з 2009-го по 2010 рік).

"Цікаво, що обшуки проходили за заявою НБУ. Мені про це кажуть як про підтверджений факт. "За заявою НБУ" означає за заявою "Пишного". <…> Всі ці обшуки означають, що Морозова-молодшого "збили" з посади. Невдовзі його звільнять, чи він сам піде, і в його житті почнеться період ходіння по слідчих", — пише журналіст.

Нагадаємо, 29 листопада, з’явилася інформація, що правоохоронці прийшли з обшуками до керівництва "Укргазбанку" (UGB). Пізніше стало відомо, що слідчі дії, ймовірно, можуть бути пов'язані з рішенням щодо видачі кредитних коштів.

За даними телеграм-каналу про банківську сферу "Опердень", обшуки проходили у в.о. голови правління Родіона Морозова та його брата Олександра Морозова. Також слідчі дії проходили у заступниць голови правління банку Наталії Василець і Тамари Савощенко.