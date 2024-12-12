Гроші з повітря. Як банкіри Хелемський і Василець "подарували" 19 млн євро родині ексгубернатора Волині часів Януковича

Кредитний комітет державного "Укргазбанку" дозволив безперешкодно вивести майже 19 млн євро кредитних коштів на рахунки компанії родини Олександра Башкаленка – колишнього губернатора Волинської області часів Віктора Януковича. Схему провернули ще влітку-восени 2023 року, проте кримінальне провадження відкрито лише в червні 2024. Зараз у справі проводяться активні обшуки у членів кредитного комітету і правління, адже йдеться про збитки державі на понад 800 млн грн. Головними фігурантами є ексголова департаменту структурованого торгового фінансування "Укргазбанку" Геннадій Хелемський та профільна заступниця голови правління Наталія Василець.

Схема на мільярд

Історія, про яку йтиметься нижче, претендує на звання однієї з найбільш зухвалих фінансових схем у корпоративному секторі. Мова піде не просто про розграбування державного банку під виглядом видачі кредитів іноземним компаніям, а про безпідставне роздування кредитного плеча в понад 40 разів – з 25 млн грн до 30 млн євро (понад 1 млрд грн). Це відбувається без жодних додаткових гарантій і застав у розпал повномасштабного вторгнення Росії у державному банку, де в кредитному комітеті засідають нібито авторитетні для ринку досвідчені фінансисти. А кінцевим бенефіціаром афери виступив бізнес родини колишнього функціонера Партії регіонів, ексголови Волинської ОДА часів Януковича – Олександра Башкаленка.

Згідно з даними судових документів, чотири роки тому, наприкінці грудня 2020 року між державним "Укргазбанком" та ТОВ "Нексттрейд" було укладено кредитний договір на 25 млн грн строком на три роки. "У липні 2023 року службові особи ТОВ "Нексттрейд", не маючи наміру надалі виконувати узяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами банку, звернулися до останнього з проханням відкриття в рамках чинного договору непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн євро", — йдеться в судовому рішенні. Оборудку за словами в. о. голови правління "Укргазу" Родіона Морозова, викрили всередині банку у квітні 2024 року. Провели розслідування і подали заяву до поліції.

Якщо спростити банківську термінологію, то акредитив – це особливий вид кредиту, коли певна сума коштів "бронюється" за конкретним контрактом чи постачальником і виплачується на його вимогу, натомість боржником за позикою є отримувач товару. У нашому випадку, за даними судових документів, "Нексттрейд" попросив відкрити акредитив на користь словацької компанії NextTradeEurope s.r.o. для оплати за контрактом з купівлі-продажу природного газу. Банк пішов на це і відкрив акредитиви на словацьку фірму, а згодом – переказав їй гроші. Станом на зараз заборгованість перед "УГБ" перевищує 18,8 млн євро.

Утім, це не вся історія. За даними джерел видання у правоохоронних органах, першим контрагентом "Нексттрейду" у 2020 році був великий трейдер ERU Europe GmbH. І перші акредитиви відкривалися саме для розрахунків із цією компанією. Щоправда, постачання газу не відбувалися, а строки погашення акредитива українською фірмою переносилися. Попри те, що фінансовий стан "Нексттрейду" погіршувався, банк не тільки не припиняв кредитування, а й нарощував його. Ба більше, в липні 2023 банкіри ухвалили рішення дозволити змінити контрагента за договором з ERU Europe GmbH на NextTradeEurope. Чому в судових матеріалах немає згадок про ERU Europe GmbH, – питання відкрите.

"Споріднені душі"

Окрім плачевного фінансового стану позичальника та непостачання газу за контрактами, ще одним "червоним прапорцем" для банку мала б стати пряма спорідненість "Нексттрейду" та NextTradeEurope s.r.o. З 2016 по 2020 рік українською фірмою керувала людина на імʼя Сергій Васильович Воєвода, футболіст з Луцька, який у 2015 році балотувався до місцевої ради від Опозиційного блоку. Волинське розслідувальницьке видання "Сила правди" називає Воєводу підставною особою родини Олександра Башкаленка. У 2020 році, якраз коли укладався перший кредитний договір із "Укргазбанком", компанію переписали напряму на синів та дружину ексгубернатора. Згідно з даними словацького реєстру, Сергій Воєвода також з 2020 року є засновником NextTradeEurope s.r.o. Отже, фактично українська фірма просила про акредитив не для зовнішнього постачальника, а для цілком собі "дружньої" компанії. При цьому борги накопичувалися уже за двох контрагентів.

У "Нексттрейду" Башкаленків уже були історії, що мали б тригерити досвідчених банкірів: як пише "Сила правди", в середині 2010-х компанія "Некст Ойл Трейд" мала проблеми з фіскальними органами, а також брала участь у виведенні бюджетних коштів при постачанні газу в Луганську область. Після цього фірму довелось перейменувати і вивести з управління Сергія Воєводу, на якому висіли численні порушення.

Єдиним способом почати гасити кредити було ініціювати повернення авансів за договорами. Проте до червня 2024 року ані банк, ані "Нексттрейд" цього не робили. 30% боргу було погашено за рахунок депозиту, але залишок у 18,5 млн євро – понад 800 млн грн – так і залишився виведеним на рахунки словацької компанії.

Досвідчені "сліпці"

Згідно з фабулою кримінального провадження, посадові особи "Укргазбанку" (кредитний комітет) нібито не знали про злочинні наміри "Нексттрейду". А справу відкрили за заявою самого банку, визнавши його потерпілим від дій шахраїв. Проте подальші обшуки, про які повідомляли ЗМІ та голова правління банку Родіон Морозов, можуть свідчити про причетність до цієї операції цілком конкретних посадовців. Зокрема, йдеться про ексголову департаменту структурованого торгового фінансування "Укргазбанку" Геннадія Хелемського та профільну заступницю голови правління Наталію Василець .

Хелемський – відомий кредитний експерт, який свого часу зі скандалом претендував на посаду голови правління державного "Ощадбанку": від його імені членам наглядової ради надсилали смс з пропозицією голосувати за нього. "Хелемський мав репутацію одного із ключових банкірів країни, відповідав за успішні контракти "Укргазбанку" з ЄБРР, Світовим банком, IFC та іншими міжнародними фінансовими установами", — пише про нього "ZN", за даними якого фінансист, уже як співробітник ДТЕК, нібито перебуває зараз у відрядженні в одній з країн ЄС. Хелемського вважають людиною ексголови правління НБУ Кирила Шевченка, який також очолював "Укргаз" (підозрюється НАБУ у розкраданні коштів банку, зараз переховується в Австрії).

Василець кілька років тому була одним із претендентів на посаду голови правління "Укргазбанку" за квотою Шевченка. Разом вони працювали в банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго. В "Укргазі" Василець працює з 2014 року. За даними джерел у правоохоронних органах, саме через Василець проходять в банку всі "сумнівні угоди".

Серед інших фігурантів також називають Тамару Савощенко , іншого заступника голови правління, яка раніше пройшла весь карʼєрний шлях в "Укрсоцбанку" до його продажу російському "Альфа-Банку". Савощенко також є фактичною креатурою Шевченка – її чоловік Олег Савощенко працював з ексголовою НБУ у схемному "Терра Банку" (фігурує в усіх кримінальних справах, повʼязаних із виведенням мільярдів з банку), а згодом – став директором департаменту дистрибуції в Укргазбанку за квотою того ж Шевченка.

Таким чином, щонайменше троє ключових людей в кредитному комітеті були під контролем Шевченка, який з липня 2020 року очолював НБУ. Їхній досвід виключає можливість "не помітити" фінансові проблеми "Нексттрейду" із сумнівним шлейфом, спорідненість зі словацькою фірмою та очевидний шахрайський характер майбутніх угод.

Відтак очевидно, що крім власне позову про збитки та відшкодування з компанії Башкаленків, а також її банкрутства , "Укргазбанку" варто було б щонайменше відсторонити двох заступників голови правління та ініціювати оголошення в міжнародний розшук Хелемського. Обшуки у керівництва банку проводила не поліція, яка починала розслідування, а НАБУ. А це значить, що вони ймовірно, уже фігурують у справі як підозрювані. При цьому йдеться саме про розкрадання державних коштів, а не звичайне "недбальство" кредитного комітету пересічного комерційного банку.

Крім того, не зайвим буде позиватися і до словацької фірми. Наразі ж єдиним реальним заходом впливу, який було вжито щодо фігурантів справи, є арешт рахунків "Нексттрейду", який, очевидно, є тимчасовим. Щобільше, від цих заходів родина луцького підприємця точно не збіднішає, адже їй і далі належать низка торгових та житлових обʼєктів в регіоні, а також енергетичний бізнес.

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