Кредит випарувався? Стало відомо, чому НАБУ прийшло з обшуками до "Укргазбанку"

Раніше "Укргазбанк" був визнаним потерпілим у справі. Невже ситуація змінилася?

Обшуки у вищих посадових осіб "Укргазбанку", про які писав "Телеграф", можуть бути пов’язані з кримінальною справою проти ТОВ "Нексттрейд", у якій "УГБ" раніше було визнано потерпілим.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, з’явилася інформація, що правоохоронці прийшли з обшуками до керівництва "Укргазбанку" (UGB). Пізніше стало відомо, що слідчі дії, ймовірно, можуть бути пов'язані з рішенням щодо видачі кредитних коштів.

За даними телеграм-каналу "Опердень", обшуки проходили у в.о. голови правління Родіона Морозова та його брата Олександра Морозова. Також слідчі дії проходили у заступниць голови правління банку Наталії Василець і Тамари Савощенко.

Фабула справи, з якою можуть бути пов’язані обшуки, полягає в наступному: у 2020 між "Укргазбанком" та газотрейдером ТОВ "Нексттрейд" було укладено Генеральний кредитний договір із встановленим загальним лімітом у розмірі 25 млн. грн.

Але в липні 2023 року службові особи "Нексттрейд" попросили "Укргазбанк" про відкриття в рамках діючого договору непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн. євро. Начебто, з метою пост-фінансування ТОВ "Нексттрейд" на користь підприємства NextTradeEurope s.r.o. (Словацька Республіка) для оплати за укладеним купівлі-продажу природного газу.

Банк погодився збільшити кредитний ліміт, та у результаті так і не побачив назад значну частину позичених газотрейдеру грошей.

"13.07.2023 членами Кредитної Ради Банку, які не усвідомлювати злочинних намірів посадових осіб ТОВ "Нексттрейд", прийнято рішення (протокол № 103/3) про відкриття непокритих акредитивів з пост-імпортним фінансуванням на користь NextTradeEurope s.r.o. Після затвердження Правлінням Банку рішення Кредитної Ради з цього приводу, з ТОВ "Нексттрейд" було укладено Додаткові договори №№ 12-15 до вище вказаного ГКД. У подальшому, в період часу з 18.07.2023 по 12.09.2023 Банком було акцептовано і сплачено на розрахунковий рахунок контрагента ТОВ "Нексттрейд" — NextTradeEurope s.r.o., грошові кошти в межах ліміту кредитування за акредитивом. Станом на даний час загальна сума заборгованості перед Банком становить 18,5 млн. Євро", — йдеться у матеріалах судової справи.

20 червня 2024 року Національною поліцією було відкрите кримінальне провадження щодо посадових осіб ТОВ "Нексттрейд" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). А вже 2 липня 2024 року слідчим було визнано Банк потерпілим у цій справі.

Наразі окрім кримінальної справи у судах розглядається і господарська справа – за позовом "Укргазбанку" до ТОВ "Нексттрейд" про банкрутство останнього і стягнення з нього 843 млн грн. Була також справа щодо позову самого ТОВ "Нексттрейд" до словацької NextTradeEurope s.r.o. про стягнення з неї 22,66 млн євро, але потім обидві справи об’єднали.

Теперішні обшуки у керівництва УГД, ймовірно, можуть бути пов’язані з тим, що правоохоронці вирішили подивитися на правомірність погодження керівництвом УГД згаданого кредиту дещо під іншим кутом. Про це може свідчити й те, що слідчі дії проводило НАБУ, а не поліція.

Компанія "Нексттрейд" до 2021 року називалася "Некст ойл трейд". Її пов’язують з Олександром Башкаленком, функціонером ОПЗЖ, який за часів Януковича був першим заступником голови Волинської ОДА. Зокрема серед бенефіціарів компанії, за даними YouControl, вказаний Башкаленко Костянтин Олександрович, таке ж ім’я має і син Башкаленка. Як пише sylapravdy.com, компанія раніше потрапляла у низку скандалів, зокрема пов’язаних з ухилення від сплати податків та ймовірним продажем газу в Луганськ

Зазначимо, що останнім часом преса все частіше звертає увагу на сумнівне кредитування "Укргазбанком" комерційних проєктів. Так, на початку листопада ЗМІ писали про видачу УГБ кредитів компаніям, начебто, пов’язаним з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким, під поручительство кіпрського офшору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про скандал за участю "Укргазбанку" через одну з найдорожчих реклам. Адже одна секунда нового відеоролика коштує у 7 разів дорожче секунди найкрутішого кліпу Олі Полякової. Тобто державна фінустанова вирішила відати за рекламний ролик 3,65 млн грн, а це близько 90 тисяч доларів.