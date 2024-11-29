Стала відома причина обшуків в "Укргазбанку". Справа пов'язана з сотнями мільйонів

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає

У п'ятницю, 29 листопада, правоохоронці прийшли з обшуками до керівництва "Укргазбанку" (UGB). Ці слідчі дії можуть бути пов'язані з рішенням щодо видачі кредитних коштів.

Про це "Телеграфу" стало відомо зі своїх джерел. За їхніми даними, банк нібито видав кредит імпортеру газу без надання застави в розмірі 800 мільйонів гривень.

Як пише Телеграм-канал "Опердень" з посиланням на свої джерела, члени кредитної ради "Укргазбанку" нібито приймали протиправні рішення по видачі кредитних коштів, які виводились за кордон і не повертались. Це нібито завдало державі збитків на понад 1 млрд грн, оскільки банк на 93% перебуває у державній власності.

За даними каналу, обшуки проходили у в.о. голови правління Радіона Морозова та його брата Олександра Морозова. Також слідчі дії проходили у заступниць голови правління банку Наталії Василець і Тамари Савощенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співробітники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії в "Укргазбанку". Цю інформацію підтвердили наші джерела в НАБУ.

Нагадаємо, "Укргазбанк" потрапив у гучний скандал через одну з найдорожчих реклам. Адже одна секунда нового відеоролика коштує у 7 разів дорожче секунди найкрутішого кліпу Олі Полякової. Тобто державна фінустанова вирішила відати за рекламний ролик 3,65 млн грн, а це близько 90 тисяч доларів.