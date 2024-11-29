Презент до дня народження? ЗМІ озвучили, до кого з "Укргазбанку" завітало НАБУ

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає

У п'ятницю, 29 листопада, правоохоронці прийшли з обшуками до керівництва "Укргазбанку" (UGB). Зокрема мова йде й про виконуючого обов'язки голови правління банку.

Про це пише Телеграм-канал "Опердень" з посиланням на свої джерела. Проте офіційно про слідчі дії не повідомлялося.

Зазначається, що правоохоронці в рамках кримінального провадження нібито прийшли з обшуками до членів кредитної ради "Укргазбанку". Ці особи нібито приймали протиправні рішення по видачі кредитних коштів, які виводились за кордон і не повертались, що завдало збитків на понад 1 млрд.

За даними каналу, обшуки проходять у в.о. голови правління Радіона Морозова та його брата Олександра Морозова. Також слідчі дії проходять у заступниць голови правління банку Наталії Василець і Тамари Савощенко.

Керівництво "Укргазбанку"

Варто зазначити, що остання сьогодні святкує свій день народження. Про це свідчить інформація про Савощенко на офіційній сторінці банку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співробітники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії в "Укргазбанку". Цю інформацію підтвердили наші джерела в НАБУ.

Нагадаємо, "Укргазбанк" потрапив у гучний скандал через одну з найдорожчих реклам. Адже одна секунда нового відеоролика коштує у 7 разів дорожче секунди найкрутішого кліпу Олі Полякової. Тобто державна фінустанова вирішила відати за рекламний ролик 3,65 млн грн, а це близько 90 тисяч доларів.