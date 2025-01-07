Звільнений ексголова "Укренерго" Кудрицький також отримував мільйонні виплати від "Нафтогазу" — декларація

Володимир Кудрицький, колишній керівник НЕК "Укренерго", отримував на своїй посаді заробітну плату в сотні тисяч гривень. А на етапі звільнення держава виплатила йому понад 17 млн грн. Водночас, як свідчать дані з декларації колишнього посадовця, мільйони гривень йому виплачувало не лише "Укренерго", але й "Нафтогаз", йдеться на сайті НАЗК.

Так, за словами самого Кудрицького, на посаді керівника "Укренерго" він щомісяця отримував 420 тис. грн (після сплати податків).

Однак оприлюднений звіт НЕК "Укренерго" показав, що у вересні минулого року його заробітна плата сягнула понад 17 млн грн.

"Фактично отримана головою Правління НЕК "Укренерго" Кудрицьким В. Д. заробітна плата становила 17 271 429,51 грн (ця сума включає: компенсацію за невикористані дні відпустки 2 204 326,90 грн, вихідну компенсацію при звільненні 3 867 973,64 грн, погашення компанією заборгованості з виплати премій за 2021-2023 рр. 11 137 014 грн)", — йшлося в документі.

Остання з публічних декларацій Кудрицького датована 27 травня 2020 року і подана вона за 2019 рік. Згідно з даними цієї декларації, тоді Кудрицький також отримував від державних енергетичних компаній мільйони гривень.

Зокрема, отримана від "Укренерго" ним заробітна плата сягнула понад 3,8 млн грн. А гонорари від "Нафтогазу" (в той самий період часу) склали ще майже 3 млн грн. Нагадаємо, з 2017-го по 2019 рік Володимир Кудрицький був представником держави в НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кудрицького було звільнення з посади голови "Укренерго". За словами експерта з питань енергетики Олега Попенка, причини звільнення полягали в наступному:

"Формально Кудрицького звільнили за провал підготовки та захисту підстанцій від ракетних ударів. Неформально – це втрата контролю за "Укренерго". Фактичне прийняття економічних рішень на користь іноземних компаній, частково на користь ДТЕК", — зауважував експерт.