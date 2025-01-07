Уволенный экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий также получал миллионные выплаты от "Нафтогаза" — декларация

Владимир Кудрицкий, бывший руководитель НЭК "Укрэнерго", получал на своей должности заработную плату в сотни тысяч гривен. А на этапе увольнения государство выплатило ему более 17 млн грн. В то же время, как свидетельствуют данные из декларации бывшего чиновника, миллионы гривен ему выплачивало не только "Укрэнерго", но и "Нафтогаз", говорится на сайте НАПК.

Так, по словам самого Кудрицкого, в должности руководителя "Укрэнерго" он ежемесячно получал 420 тыс. грн (после уплаты налогов).

Однако обнародованный отчет НЭК "Укрэнерго" показал, что в сентябре прошлого года его заработная плата составила более 17 млн грн.

"Фактически полученная председателем Правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицким В. Д. заработная плата составила 17 271 429,51 грн (эта сумма включает: компенсацию за неиспользованные дни отпуска 2 204 326,90 грн, выходную компенсацию при увольнении 3 867 973,64 грн, погашение компанией задолженности по выплате премий за 2021-2023 гг. 11 137 014 грн)", — говорилось в документе.

Последняя из публичных деклараций Кудрицкого датирована 27 мая 2020 года и подана за 2019 год. Согласно данным этой декларации, тогда Кудрицкий также получал от государственных энергетических компаний миллионы гривен.

В частности, полученная от "Укрэнерго" им заработная плата составила более 3,8 млн грн. А гонорары от "Нафтогаза" (в тот же период времени) составили еще почти 3 млн грн. Напомним, с 2017-го по 2019 год Владимир Кудрицкий был представителем государства в НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в конце прошлого года Кудрицкий был уволен с должности главы "Укрэнерго". По словам эксперта по вопросам энергетики Олега Попенко, причины увольнения заключались в следующем:

"Формально Кудрицкого уволили за провал подготовки и защиты подстанций от ракетных ударов. Неформально – это потеря контроля над "Укрэнерго". Фактическое принятие экономических решений в пользу иностранных компаний, частично в пользу ДТЭК", — отмечал эксперт.