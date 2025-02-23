Путешествие без лишних трат: как избежать космических счетов за роуминг
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Экономим на связи за границей: главные лайфхаки для туристов
Поездки за границу всегда приносят новые впечатления, но неприятным сюрпризом может стать огромный счет за мобильную связь. Роуминг в Европе может стоить дорого, если не знать о доступных способах экономии.
"Телеграф" рассмотрел, как минимизировать расходы на мобильную связь во время путешествий.
Проверьте условия вашего оператора
Перед поездкой следует ознакомиться с тарифами на роуминг вашего мобильного оператора. Многие украинские операторы предлагают специальные пакеты для пользования мобильной связью за рубежом. Например:
- Киевстар – тарифные пакеты "Роуминг как дома" с фиксированной оплатой за день.
- Vodafone – услуга "Роуминг как дома" во многих европейских странах.
- Lifecell – специальные пакеты для интернета и звонков в роуминге.
Используйте eSIM или местную SIM-карту
Современные смартфоны поддерживают eSIM , что позволяет приобрести виртуальную SIM-карту европейского оператора еще до поездки. Также можно приобрести физическую SIM-карту в стране пребывания – это более дешевый вариант, чем роуминг от украинских операторов.
Используйте Wi-Fi
- В кафе, отелях, аэропортах и даже на улицах многих европейских городов доступны бесплатные Wi-Fi точки.
- Для защиты данных используйте VPN, особенно в публичных сетях.
Звоните через мессенджеры
Используйте WhatsApp, Viber или Telegram для совершения вызовов и видеосвязи через Wi-Fi вместо традиционных вызовов в роуминге.
Выключите мобильные данные и обновления в фоновом режиме
Чтобы избежать случайных затрат:
- Выключите мобильный интернет в настройках телефона.
- Выключите автоматическое обновление приложений и загрузку больших файлов.
Выбирайте правильные тарифы перед поездкой
Некоторые операторы предлагают туристические пакеты с большим объемом интернета и минуты на звонки в Европе. Следует приобрести их перед поездкой, чтобы сэкономить.
Чтобы избежать огромных затрат на мобильную связь в Европе, следует заранее подготовиться: проверить тарифы оператора, рассмотреть варианты eSIM или местных SIM-карт, использовать Wi-Fi и мессенджеры.
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