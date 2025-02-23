Путешествие без лишних трат: как избежать космических счетов за роуминг

Экономим на связи за границей: главные лайфхаки для туристов

Поездки за границу всегда приносят новые впечатления, но неприятным сюрпризом может стать огромный счет за мобильную связь. Роуминг в Европе может стоить дорого, если не знать о доступных способах экономии.

"Телеграф" рассмотрел, как минимизировать расходы на мобильную связь во время путешествий.

Проверьте условия вашего оператора

Перед поездкой следует ознакомиться с тарифами на роуминг вашего мобильного оператора. Многие украинские операторы предлагают специальные пакеты для пользования мобильной связью за рубежом. Например:

Киевстар – тарифные пакеты "Роуминг как дома" с фиксированной оплатой за день.

– тарифные пакеты "Роуминг как дома" с фиксированной оплатой за день. Vodafone – услуга "Роуминг как дома" во многих европейских странах.

– услуга "Роуминг как дома" во многих европейских странах. Lifecell – специальные пакеты для интернета и звонков в роуминге.

Используйте eSIM или местную SIM-карту

Современные смартфоны поддерживают eSIM , что позволяет приобрести виртуальную SIM-карту европейского оператора еще до поездки. Также можно приобрести физическую SIM-карту в стране пребывания – это более дешевый вариант, чем роуминг от украинских операторов.

Используйте Wi-Fi

В кафе, отелях, аэропортах и даже на улицах многих европейских городов доступны бесплатные Wi-Fi точки.

Для защиты данных используйте VPN, особенно в публичных сетях.

Звоните через мессенджеры

Используйте WhatsApp, Viber или Telegram для совершения вызовов и видеосвязи через Wi-Fi вместо традиционных вызовов в роуминге.

Выключите мобильные данные и обновления в фоновом режиме

Чтобы избежать случайных затрат:

Выключите мобильный интернет в настройках телефона.

Выключите автоматическое обновление приложений и загрузку больших файлов.

Выбирайте правильные тарифы перед поездкой

Некоторые операторы предлагают туристические пакеты с большим объемом интернета и минуты на звонки в Европе. Следует приобрести их перед поездкой, чтобы сэкономить.

Чтобы избежать огромных затрат на мобильную связь в Европе, следует заранее подготовиться: проверить тарифы оператора, рассмотреть варианты eSIM или местных SIM-карт, использовать Wi-Fi и мессенджеры.

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